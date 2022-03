Stranger Things 5, Shan Levy: "Ecco perché la quinta stagione è quella giusta per concludere la serie"

Stranger Things 5 sarà l'ultima stagione, questo è stato l'annuncio di Netflix qualche settimana fa. E se per alcuni è una notizia che porta tristezza con sé, e magari sperano in un annuncio dell'ultimo minuto per degli episodi aggiuntivi, per la produzione non ci sono dubbi: è la decisione giusta. E a spiegare perché, è il produttore della serie Shawn Levy.

Ai microfoni di Screen Rant Levy ha infatti dato delle ragioni piuttosto convincenti sul perché sarà la stagione 5 quella conclusiva per il popolare show di Netflix.

"Beh, la nostra intenzione non è mai stata quella di proseguire a oltranza senza carburante... Volevamo semplicemente raccontare la visione dei fratelli Duffer per la storia, ovvero tutto ciò che avevano in mente con chiarezza e sentivano parte di essa" ha dichiarato.

"Per cui per noi era ormai chiaro da già da tempo che loro sapessero esattamente dove si stava dirigendo la storia, e che questo fosse l'arco [da seguire]. Non vorremmo prolungare la cosa anche solo di un momento di troppo rispetto a quella visione e a quella chiarezza" ha poi continuato "Perciò piuttosto che focalizzarci sul giorno triste in cui finirà la quinta stagione, che non sappiamo ancora quando sarà di preciso, preferisco riportare l'attenzione su ciò che ho detto a tutti, ovvero che abbiamo atteso a lungo per la quarta stagione. Ma vi giuro, capirete quanto ne sia valsa la pena".

La quarta stagione di Stranger Things debutterà a maggio su Netflix, ma sarà divisa in due parti, con la seconda che arriverà invece a luglio. Per la quinta non abbiamo ancora informazioni dettagliate.