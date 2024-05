Terra Amara, anticipazioni del 5 maggio: Fikret fa arrestare Abdulkadir per vendicare Fekeli, Hakan lo libera

Anticipazioni della trama del doppio episodio di Terra Amara in onda domenica 5 maggio alle 14:35 su Canale 5: Zuleyha scopre che Hakan le ha di nuovo mentito. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa serie, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 2 maggio, Hakan, preoccupato per Zuleyha e i bambini, chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla.

Cevriye perde di vista Azize che scompare nel nulla. Alla villa sono tutti molto in pensiero per la scomparsa della nonnina, che si è nascosta per non farsi trovare.

Hakan e Abdulkadir trovano Hamran. Hakan cerca di convincerlo di non avere niente a che fare con la morte di suo padre, ma il giovane non sembra convinto e Abdulkadir gli spara.

Hamran

Le anticipazioni del 5 maggio: Fikret viene acclamato da Çukurova

Hakan saluta Abdulkadir, che si appresta a lasciare Çukurova per evitare di interferire ulteriormente nella vita privata di Hakan e Züleyha. Tuttavia, poco prima di partire, Abdulkadir viene arrestato dalle autorità per l'omicidio di Fekeli.

Fikret riceve gli applausi della comunità di Çukurova per aver trovato le prove e i testimoni necessari a inchiodare il mandante dell'omicidio di suo zio, finalmente nelle mani della giustizia. Abdulkadir viene condotto in prigione, subendo insulti di vario tipo da parte degli abitanti di Çukurova.

L'arresto di Abdulkadir

Vahap non si rassegna all'idea che suo fratello venga condannato all'ergastolo, mentre Hakan pianifica un modo per liberare il suo amico. Hakan visita Abdulkadir in carcere per informarlo del piano di evasione, che ha successo, consentendo all'uomo di fuggire.

Nel frattempo, Sermin e Betül si rifugiano in casa di Fusun senza il suo consenso. Sermin si fa portare una spesa consistente, affermando al negoziante che sarà Fusun a pagare.

Fikret ha vendicato suo zio

Fikret e Zeynep continuano a frequentarsi, mentre Rasit arriva alla villa con un vecchio sidecar. Gaffur lo prende in giro, ma Rasit lo sfida. Gaffur accetta di gareggiare con il pick-up, ma non controlla il serbatoio di benzina, finendo per esaurire il carburante e permettendo a Rasit di vincere.

Bahar, per divertirsi, dice a Cevriye che Fadik e Rasit guadagnano molto più di lei. Per continuare a prenderla in giro, anche Gaffur e Uzum si uniscono, amplificando il racconto.

Zuleyha perdona Hakan

Züleyha scopre che suo marito le ha mentito di nuovo organizzando l'evasione di Abdulkadir, ma lo perdona e gli dice che sarà l'ultima volta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hakan saluta Abdulkadir, che è pronto a lasciare Cukurova.