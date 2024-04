Stranger Things 5, Frank Darabont torna dalla pensione: ha diretto due episodi

Dopo aver dichiarato di essersi ritirato come regista nel 2021, pare che Frank Darabont sia tornato dalla pensione per dirigere due episodi della stagione finale di Stranger Things, attesa per il debutto su Netflix nel corso del 2025.

Gli episodi totali dovrebbero essere otto e Darabont avrebbe diretto gli episodi 3 e 5, secondo quanto riportato dal sito The InSneider, del noto scooper di Hollywood. Sneider ha aggiunto che i creatori dello show, i fratelli Duffer, sembrano aver offerto a Darabont il progetto giusto per fare ritorno dalla pensione.

Se non conoscete Darabont, nella sua carriera ha diretto solo quattro film, tra cui Le ali della libertà, Il miglio verde e The Mist. Non dirige un film dal 2007 e le ragioni sono varie, da progetti cancellati a divergenze creative con la produzione.

L'attore Thomas Jane, che ha lavorato con Darabont in The Mist, aveva accennato al fatto che il regista era stato effettivamente inserito nella lista nera di Hollywood per aver fatto causa alla AMC per The Walking Dead. In breve, Darabont ha finito per intentare una causa piuttosto pesante contro AMC e pare che avesse ragione: alla fine ha vinto la causa e ha intascato quasi 200 milioni di dollari.

Stranger Things 5, il gran finale

Come hanno recentemente dichiarato sia Maya Hawke che Finn Wolfhard, nessun interprete del cast della serie ha letto i copioni del gran finale. In una recente intervista con Access Online, l'interprete di Mike Wheeler ha rivelato di non essere a conoscenza di come si concluderà la storia, ma di sognare un finale in stile Il signore degli anelli - Il ritorno del re.

Stranger Things 5, ci sarà il ritorno di Eddie Munson? Joseph Quinn: "Lo so, ma non ve lo dico"

"In verità, mi piacerebbe un lieto fine in stile Signore degli Anelli", ha rivelato Wolfhard. "Stanno temporeggiando nel darci il copione dell'ultimo episodio, abbiamo letto la storia fino al penultimo episodio, quindi siamo tutti sul filo del rasoio per scoprire cosa succederà nel finale".