Stranger Things 5 sarà 'grandioso come i colossal che vediamo al cinema'

Non appena si sarà concluso lo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood, Stranger Things 5 entrerà in lavorazione. Il produttore Shawn Levy anticipa cosa attende i cittadini di Hawkins e anticipa un'ultima stagione grandiosa come i colossal che vediamo al cinema.

"Non c'è modo di essere vicini con la stagione 4 e non espanderne la portata e la profondità", ha detto Levy alla rivista Total Film. "È una narrazione cinematografica importante, anche se la definiamo serie TV. Stranger Things 5 ​​è grande quanto qualsiasi dei film più grandiosi che vediamo".

Stranger Things come Harry Potter: crescere insieme ai protagonisti

La fine si avvicina

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

Man mano che ci avviciniamo al gran finale, mentre il pubblico si prepara a dire addio ai suoi personaggi preferiti, le star di Stranger Things sono concordi nel ritenere questo il momento più giusto per concludere la storia dello show.

"Sentiamo che è arrivato il momento, anche se non sarà facile" ha spiegato Joe Keery in un'intervista al Women's Wear Daily prima dello sciopero. "Voglio dire, devo tutta la mia carriera a questa serie, tutte le opportunità lavorative che ho avuto sono per via di Stranger things".

David Harbour ha parlato a Discussing Film di una sensazione "dolceamara", anche se sente che è il momento di concludere la storia: "La cosa divertente è che quando ho iniziato, non avrei mai voluto che finisse. Ecco perché adoro la serie. Penso che sia un grande show e l'avrei pensato anche se non avessi fatto parte. Ma dopo nove anni, penso sia ora che finisca".

Anche Millie Bobby Brown si sente pronta a dire addio al personaggio di Undici, che l'ha resa una star globale: "Credo di essere pronta. Ha avuto un peso fondamentale in gran parte della mia vita, ma è come diplomarsi. Ti senti pronto a intraprendere il tuo cammino e fiorire e sei grato per l'esperienza che hai vissuto, ma è tempo di creare qualcosa di tuo e vivere la tua vita."