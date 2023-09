Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood termina dopo 148 giorni

Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood è terminato dopo 148 giorni. I leader della Writers Guild of America hanno votato all'unanimità per autorizzare i suoi membri a tornare al lavoro in seguito all'accordo provvisorio raggiunto domenica tra i negoziatori sindacali e gli studios e i servizi di streaming, ponendo di fatto fine all'agitazione che per mesi ha paralizzato il settore.

"Il Consiglio WGAW e il Consiglio WGAE hanno anche votato per revocare l'ordine restrittivo e porre fine allo sciopero a partire dalla mezzanotte di mercoledì 27 settembre. Ciò consente agli autori di tornare al lavoro durante il processo di ratifica dell'accordo, ma non pregiudica il diritto dei membri di prendere una decisione finale sull'approvazione del contratto", ha comunicato la WGA.

Raggiunto l'accordo, ora manca la ratifica

L'accordo raggiunto all'inizio di questa settimana segna un punto di svolta per gli studi cinematografici e televisivi di Hollywood dopo che sia la WGA che il SAG-AFTRA, il sindacato che rappresenta gli attori, hanno scioperato quest'estate per ottenere salari più alti e protezioni contro l'intelligenza artificiale.

Il nuovo contratto, che scadrà a maggio 2026, include aumenti salariali, migliori benefit, protezioni contro l'uso dell'intelligenza artificiale da parte degli studios, garanzie per compensi in streaming, accordi di lavoro più lunghi e altri vantaggi.

La retribuzione minima della maggior parte degli sceneggiatori aumenterà immediatamente del 5%, un altro 4% nel maggio 2024 e poi un altro 3,5% nel maggio 2025. I contributi al fondo sanitario aumenteranno di mezzo punto percentuale fino al 12% degli utili dichiarabili dalle aziende. E gli scrittori che lavorano sulla stessa sceneggiatura non avranno più bisogno di dividere i contributi pensionistici e sanitari.

Gli sceneggiatori erano preoccupati in particolare sulla crescita incontrollata dello streaming, dove non gli spettavano i residui che i programmi televisivi tradizionali pagavano quando venivano replicati. Per i grandi progetti di streaming, vale a dire produzioni di lungometraggi con un budget di almeno 30 milioni di dollari, il compenso minimo degli sceneggiatori aumenterà del 18% fino a 100.000 dollari. I minimi salariali residui per le produzioni in streaming ad alto budget aumenteranno di oltre un quarto. E altri residui per i servizi di video on-demand frutteranno un bonus del 50% agli autori quando gli show vengono guardati da un quinto degli abbonati nazionali nei primi tre mesi di esecuzione del progetto. Ciò significa che gli autori potrebbero portare a casa più di 9.000 dollari per un episodio di mezz'ora e più di 16.000 dollari per un episodio di un'ora per produzioni ad alto budget. Streamer come Netflix, Disney+ e Max, si sono anche impegnati ad aumentare la trasparenza sul numero di ore in cui determinati programmi sono stati trasmessi in streaming.

L'accordo sull'AI

Una sintesi dell'accordo della WGA include nuove regole a tutela degli scrittori sull'uso dell'intelligenza artificiale. Come si legge, "l'intelligenza artificiale non può scrivere o riscrivere materiale letterario", si richiede inoltre il requisito secondo cui i materiali generati dall'intelligenza artificiale devono essere divulgati agli sceneggiatori.

Il sindacato ha affermato che "gli elettori aventi diritto potranno votare l'accordo raggiunto dal 2 al 9 ottobre e riceveranno materiale elettorale e di ratifica quando si aprirà la votazione".