Stranger Things 5: a che ora arriverà l'episodio finale su Netflix?

Il conto alla rovescia è scattato. Con l'arrivo su Netflix dell'episodio finale di Stranger Things 5 tutto sarà svelato e si concluderà una cavalcata lunga cinque stagioni e quasi dieci anni. Ma a che ora verrà pubblicato l'episodio speciale?

A che ora sarà disponibile il gran finale di Stranger Things?

Anche se gli spettatori americani potranno scegliere se vederlo nei 500 cinema che trasmetteranno l'evento, in Italia l'ottavo e ultimo episodio di Stranger Things, intitolato Il Mondo Reale, sarà disponibile unicamente in streaming su Netflix a partire dalle due di notte del 1° gennaio 2026.

Grazie a una durata paragonabile a quelle dei film, l'episodio finale rivelerà finalmente chi tra gli amati protagonisti dello show sopravviverà allo scontro finale con Vecna.

"Dato che è l'ultima stagione, abbiamo messo i nostri personaggi in situazioni davvero estreme", ha spiegato il co-creatore della serie Matt Duffer a Esquire. "Siamo stati attenti con i nostri 'giocattoli'".

Noah Schnapp svela i suoi poteri in Stranger Things 5

Che cosa ci aspetta nell'episodio finale?

Un final trailer ricco di pathos in cui Hopper chiede a Undici di lottare fino alla fine anticipa un frammento di ciò che vedremo nell'episodio finale.

Dopo le critiche mosse da buona parte dei fan gli ultimi tre episodi pubblicati, che abbiamo analizzato nella nostra recensione del Volume 2 di Stranger Things 5, la speranza generale dei fan di Stranger Things è che i fratelli Duffer ci regalino un finale indimenticabile, offrendo ai personaggi la sorte che meritano.

Ricordiamo che la quinta e ultima stagione della serie Netflix è ambientata nell'autunno 1987. L'apertura dei portali ha condannato Hawkins a un rigoroso lockdown, mentre l'esercito ha occupato i centri di potere. I protagonisti hanno un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla senza poter sapere quali siano i suoi piani. Nel frattempo l'esercito ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare.