Stranger Things 5: l'episodio più "problematico" ottiene il peggior punteggio su IMDb

Molti fan hanno storto il naso di fronte alle scelte narrative del Volume 2 di Stranger Things, pubblicato su Netflix il 26 dicembre. Ma c'è un episodio che ha tristemente ottenuto un record negativo ed è un episodio davvero speciale nell'intenzione dei suoi autori.

Con l'arrivo degli episodi 5-6-7, che abbiamo analizzato nella nostra recensione del Volume 2 di Stranger Things 5, Rotten Tomatoes ha visto la media del pubblico calare dal 70% al 56%. Per fare un confronto, la prima stagione si attesta sul 96%, la seconda sul 90%, la terza sull'86% e la quarta sull'89%.

Noah Schnapp a confronto col mostruoso Vecna

Quale è l'episodio di Stranger Things 5 più criticato?

Ma è un episodio in particolare a essere accolto da una pioggia di reazioni negative, si tratta del settimo episodio, intitolato Il ponte, il quale contiene una scena in cui Will Byers (Noah Schnapp) fa coming out confessando agli amici il suo orientamento sessuale. Il lungo monologo avviene mentre la banda di Hawkins si preparava ad affrontare Vecna, il grande cattivo del Sottosopra.

Il ponte è ora l'episodio di Stranger Things con il punteggio più basso su IMDb, punteggio di 5,4 su 10. Questo è l'unico episodio sotto il 7,8, mentre la maggior parte degli episodi si attesta tra l'8,6 e il 9,2. Più di 96.000 utenti hanno espresso il loro voto su IMDb bocciando sonoramente l'episodio in questione, mentre la maggior parte degli altri episodi di questa stagione è stata valutata da meno di 50.000 persone.

Elon Musk, noto detrattore delle scelte troppo woke di Netflix, ha affermato che "la cultura sta cambiando" in risposta a un post su X in cui si affermava che i fan stavano "criticando un personaggio per aver fatto coming out rivelando la sua omosessualità".

"È completamente inutile e imposto al pubblico che vuole solo godersi un po' di fantascienza", ha scritto Musk.

Anche Stranger Things ha il suo fandom tossico?

Molti fan di Stranger Things si sono affrettati a chiarire di non aver nulla contro la sessualità di Will, a cui si alludeva fin dalla prima stagione. Piuttosto, "hanno criticato l'esposizione poco chiara, la trama lenta e la sceneggiatura poco elaborata della serie", come specifica Variety.

Daniel D'Addario, critico di Variety, ha scritto che il monologo di Will "tocca una corda emotiva", in quanto riflette il processo di coming out dell'attore Noah Schnapp: "Questo, un personaggio fondamentale che confessa la sua omosessualità in una serie imponente come Stranger Things, sembra un evento sismico e, stranamente, il culmine di un lunghissimo viaggio".

In un'intervista, Schnapp ha dichiarato a Variety di essere "scoppiato in lacrime" quando ha letto per la prima volta la scena, che ha girato nell'arco di quasi 24 ore. "Il cast è stato così gentile. Non dimenticherò mai quanto mi abbiano supportato quel giorno e quanto siano stati rispettosi e generosi nei miei confronti", ha detto.

Il gran finale di Stranger Things 5 approderà su Netflix il 1° gennaio.