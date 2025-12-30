Stranger Things 5: Hopper chiede a Undici di lottare nel trailer dell'episodio finale

Bisognerà attendere ancora qualche ora prima di poter vedere l'episodio finale della serie Stranger Things, che dirà addio ai suoi fan con la quinta stagione. Netflix, nell'attesa, ha ora condiviso il trailer del Capitolo 8, che è stato scritto e diretto dai fratelli Duffer.

Le nuove immagini dell'episodio finale

Attualmente la piattaforma di streaming non ha condiviso i dettagli della trama della puntata, che si intitola Capitolo 8: il mondo reale.

La storia si era interrotta, non senza qualche polemica e accolta da numerose critiche, con i protagonisti che ideavano un piano per salvare i ragazzini rapiti da Vecna e distruggere la dimensione in cui si trova.

L'episodio che concluderà la serie Stranger Things avrà la durata record di 2 ore e 5 minuti e nel trailer si vede Hopper che ricorda a Undici quello che ha dovuto affrontare in passato, chiedendole di lottare ancora una volta.

Nel video spazio anche a Dustin che urla disperato, all'apparizione di una terribile minaccia, esplosioni, e molto altro.

L'ultima stagione di Stranger Things

La puntata sarà distribuita anche sul grande schermo e Ross Duffer ha rivelato che ben 1,1 milioni di persone hanno chiesto di partecipare alla visione nelle sale cinematografiche, facendo registrare il sold out in oltre 3500 proiezioni in programma in 620 cinema.

La storia dell'ultima stagione (qui potete leggere la nostra recensione del volume 1) è ambientata nell'autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall'apertura dei portali e i protagonisti hanno un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla senza poter sapere quali siano i suoi piani. A complicare la missione c'è il fatto che il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare.