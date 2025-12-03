Stranger Things 5: Netflix svela la durata dell'episodio finale

Al via la prevendita dei biglietti per vedere il gran finale al cinema la notte di San Silvestro in 500 sale di Stati Uniti e Canada, e in contemporanea su Netflix.

Il gran finale di Stranger Things si avvicina e adesso scopriamo anche quanto durerà. I fratelli Duffer avevano promesso una "durata cinematografica" e i fan non resteranno delusi.

Secondo quanto dichiarato da Netflix, l'episodio finale della serie di successo mondiale durerà due ore e cinque minuti. Il Nordamerica si prepara a un evento strabiliante. L'ultimo episodio dello show verrà proiettato in oltre 500 cinema negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 31 dicembre alle 17:00 (fuso orario del Pacifico) e proseguirà fino al 1° gennaio 2026. Gli spettatori italiani potranno, invece, godersi la visione domestica in streaming.

I fortunati spettatori americani troveranno l'elenco completo dei cinema che proietteranno il gran finale su www.st5finale.com, che contiene anche le istruzioni su come confermare la propria presenza. I biglietti per le proiezioni non saranno venduti, ma gli esercenti venderanno buoni sconto che garantiranno ai fan un posto a sedere. In questo modo, i proprietari dei cinema tratterranno i proventi delle proiezioni. I cinema di proprietà di Netflix non vendono biglietti o buoni sconto, ma i fan possono registrarsi tramite la lista RSVP.

Un primo piano di Undici (Millie Bobby Brown) durante l'addestramento

Cosa ci aspetta nel gran finale di Stranger Things?

Dopo un po' di indecisione, Netflix ha deciso di permettere la proiezione dell'episodio finale in 500 cinema selezionati. Nel frattempo sono disponibili in streaming i primi quattro episodi della quinta stagione, che analizziamo nella nostra recensione del volume 1 di Stranger Things 5.

Gli episodi 5-6-7 saranno disponibili in streaming a partire dal 26 dicembre, mentre il gran finale approderà sulla piattaforma streaming il 1° gennaio 2026.

Stranger Things è una delle serie Netflix più popolari di sempre. Come annunciato in precedenza dalla piattaforma di streaming, tutte e quattro le stagioni precedenti sono rientrate nella Top 10 prima del lancio della quinta stagione, segnando la prima volta che una serie ha avuto quattro stagioni precedenti in classifica contemporaneamente.