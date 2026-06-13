Mondiali 2026, Brasile–Marocco: tutto su orario, diretta TV, streaming e ultime sul match

Brasile-Marocco accende i Mondiali 2026: orario del match, dove vederlo in diretta TV e streaming e tutte le ultime notizie su formazioni, assenti e probabili scelte dei tecnici.

Sale la febbre per i Mondiali 2026 e cresce l'attesa per una delle sfide più intriganti e spettacolari della prima giornata della fase a gironi. Al New York New Jersey Stadium (il MetLife Stadium di East Rutherford) va in scena il super match del Gruppo C tra il Brasile e il Marocco, una sfida stellare che mette di fronte la tradizione dei cinque volte campioni del mondo e la qualità della nazionale africana, già semifinalista in Qatar nel 2022. Tutte le informazioni su orario, diretta TV, streaming e ultime novità sul match.

Dove vedere Brasile-Marocco in TV e streaming

Il match andrà in scena nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 giugno alle ore 00:00 (mezzanotte) e sarà visibile sia in chiaro sia sui canali pay. Gli appassionati potranno seguire la diretta tv gratuita su Rai 1, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani, oppure in streaming gratuito su RaiPlay.

La partita sarà visibile anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma, che offre la copertura completa di tutte le gare del torneo: in questa occasione il commento sarà affidato ad Andrea Marinozzi, affiancato dall'analisi tecnica di Christian Brocchi.

Ayoub El Kaabi

Le ultime sulla partita e le probabili formazioni

Le due squadre arrivano all'appuntamento con grandi ambizioni e qualche importante novità. C'è grandissima attesa per il debutto ufficiale di Carlo Ancelotti sulla panchina della Seleção in un Mondiale. I verdeoro dovranno fare a meno di Neymar, fermato da un infortunio al polpaccio, ma l'orientamento del CT è quello di schierare un tridente pesante a supporto dell'unica punta: Matheus Cunha è attualmente in vantaggio su Endrick e Igor Thiago per una maglia da titolare in un 4-2-3-1 che vedrà Alisson tra i pali, Danilo, Marquinhos, Gabriel e Alex Sandro in difesa, Casemiro e Bruno Guimarães in mediana, con Raphinha, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior sulla trequarti.

Dall'altra parte, il CT del Marocco Mohamed Ouahbi vuole dimostrare che la crescita dei Leoni dell'Atlante non si è fermata. Guidati dal carisma di Achraf Hakimi e dalla fantasia di Brahim Diaz, i marocchini si affideranno a un modulo speculare. Davanti a Bounou, la linea difensiva sarà composta da Hakimi, Diop, Aguerd e Mazraoui; a centrocampo agiranno Amrabat ed El Aynaoui, mentre la linea dei trequartisti formata da Brahim Diaz, Saibari ed El Khannouss supporterà l'unica punta El Kaabi. L'arbitro dell'incontro sarà lo sloveno Slavko Vinčić.