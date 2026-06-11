Belén rompe il silenzio sull’Isola dei Famosi: "45 giorni senza i miei figli, ho rifiutato"

Belén Rodriguez mette fine alle speculazioni sulla conduzione dell'Isola dei Famosi. In una lunga storia pubblicata su Instagram, la showgirl ha spiegato di aver rifiutato personalmente la proposta di Mediaset, smentendo le ipotesi circolate nelle ultime settimane. Alla base della decisione, la prospettiva di trascorrere 45 giorni lontana dai figli.

Le dichiarazioni arrivano dopo settimane di indiscrezioni seguite all'annuncio della conduzione del reality show affidata a Selvaggia Lucarelli. Secondo Rodriguez, la rinuncia non sarebbe legata né a questioni economiche né a presunti problemi di salute, ma a motivazioni familiari.

Perché Belén ha rifiutato l'Isola dei Famosi

Nel messaggio pubblicato sui social, Rodriguez ha spiegato di non sentirsi in grado di trascorrere più di un mese all'estero. La conduttrice ha sottolineato che avrebbe preferito rinunciare piuttosto che affrontare un impegno così lungo con il rischio di non riuscire a dedicarsi pienamente né al lavoro né ai figli.

Belén Rodríguez

"Per quanto riguarda la conduzione dell'Isola dei Famosi: ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli". Rodriguez ha inoltre ringraziato Mediaset per aver compreso la situazione, lasciando intendere che potrebbero esserci future collaborazioni.

Nello stesso sfogo social, la conduttrice ha criticato il modo in cui alcune notizie sarebbero state raccontate nelle ultime settimane. Pur evitando di entrare nei dettagli delle polemiche, ha spiegato di non voler alimentare ulteriormente indiscrezioni e ricostruzioni che, a suo dire, avrebbero spesso privilegiato il clamore mediatico. "Non alimenterò ciò che ha già fatto la stampa gonfiando notizie e situazioni a favore di titoli acchiappa like e clickbait. Nelle sedi opportune chi dovrà rispondere delle proprie responsabilità, lo farà. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso".

Rodriguez ha concluso ringraziando i fan per il sostegno ricevuto e ribadendo che la sua scelta è stata dettata esclusivamente da considerazioni personali e familiari. Una presa di posizione che mette fine alle speculazioni sulla mancata conduzione dell'Isola dei Famosi e offre la sua versione dei fatti direttamente al pubblico.

Belen Rodriguez

L'avvocato di Belén Rodriguez interviene sui presunti incidenti automobilistici

Con una nota diffusa tramite l'agenzia Ansa, l'avvocato di Belen Rodriguez, Giuseppe Russo, ha smentito categoricamente qualsiasi ipotesi di omissione di soccorso a carico della sua assistita, precisando inoltre che gli incidenti automobilistici riportati da numerosi articoli sarebbero stati di lieve entità.

"In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente riguardo ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso", ha dichiarato il legale.

Russo ha inoltre espresso sorpresa per la diffusione di alcuni dettagli relativi all'indagine: "In alcuni articoli compare addirittura il nominativo del pubblico ministero titolare del fascicolo, circostanza che lascia basiti, considerato che, in tale eventualità, gli unici soggetti a poter conoscere tali informazioni dovrebbero essere quelli direttamente coinvolti nel procedimento".