The Traitors Italia 2: il cast della nuova stagione, da Giulia Salemi a Lorella Cuccarini

Da Giulia Salemi a Awed, da Filippo Magnini a Camihawke fino a Lorella Cuccarini: il cast della seconda stagione di The Traitors Italia riunisce creator, sportivi e volti TV in un gioco di bluff e strategia.

Le registrazioni della seconda stagione di The Traitors Italia sono pronte a partire: il reality di Prime Video torna con nuove dinamiche tra Leali e Traditori e un cast ricco di volti noti della TV, dello sport e del web, dando così il via alle riprese del reality psicologico che mette alla prova fiducia e strategia tra concorrenti VIP.

Il format, nato nei Paesi Bassi e oggi adattato in oltre 25 nazioni, mescola suspense, strategia e psicologia. Il meccanismo resta quello che ha reso celebre il reality: i Traditori si conoscono tra loro e devono eliminare gli altri concorrenti senza farsi scoprire, mentre i Leali devono provare a individuarli attraverso discussioni, indagini e votazioni quotidiane cercando di sopravvivere.

Il cast: tra vincitori di reality, sportivi, creator e volti TV

Alla conduzione di The Traitors Italia è confermata Alessia MArcuzzi Il cast della nuova stagione riunisce personalità molto diverse tra loro, elemento centrale per le dinamiche del gioco.

Awed - creator e comico web, già vincitore de L'Isola dei Famosi

- creator e comico web, già vincitore de L'Isola dei Famosi Biondo - artista urban emerso da Amici

- artista urban emerso da Amici Camihawke - influencer e podcaster tra le più seguite online

- influencer e podcaster tra le più seguite online Daniele Gattano - attivo nella comicità teatrale e televisiva

- attivo nella comicità teatrale e televisiva Filippo Magnini - ex campione del mondo nei 100m stile libero

- ex campione del mondo nei 100m stile libero Francesca Barra - firma del giornalismo e presenza fissa nei talk show

- firma del giornalismo e presenza fissa nei talk show Gianluca Torre - noto per il programma Casa a Prima Vista

- noto per il programma Casa a Prima Vista Giorgia Palmas - vincitrice de L'Isola dei Famosi 2006

- vincitrice de L'Isola dei Famosi 2006 Giulia Salemi - ex concorrente del Grande Fratello VIP

- ex concorrente del Grande Fratello VIP Jolanda Renga - attiva sui social e figlia d'arte

- attiva sui social e figlia d'arte Mario Ermito - volto di fiction TV e reality

- volto di fiction TV e reality Pasquale La Rocca - protagonista di Ballando con le Stelle

- protagonista di Ballando con le Stelle Valentina Nappi - figura nota a livello internazionale nei media

La nuova edizione punta ancora una volta su un mix eterogeneo di competenze e personalità: creator digitali, sportivi, giornalisti e volti televisivi messi alla prova in un contesto dove la fiducia è la risorsa più pericolosa. La prima stagione, vinta da Giuseppe Giofrèha ricevuto un ottimo riscontro di pubblico e critica.