The Traitors Italia 2: il cast della nuova stagione, da Giulia Salemi a Lorella Cuccarini

Da Giulia Salemi a Awed, da Filippo Magnini a Camihawke fino a Lorella Cuccarini: il cast della seconda stagione di The Traitors Italia riunisce creator, sportivi e volti TV in un gioco di bluff e strategia.

Lorella Cuccarini
NOTIZIA di 12/06/2026

Le registrazioni della seconda stagione di The Traitors Italia sono pronte a partire: il reality di Prime Video torna con nuove dinamiche tra Leali e Traditori e un cast ricco di volti noti della TV, dello sport e del web, dando così il via alle riprese del reality psicologico che mette alla prova fiducia e strategia tra concorrenti VIP.

Il format, nato nei Paesi Bassi e oggi adattato in oltre 25 nazioni, mescola suspense, strategia e psicologia. Il meccanismo resta quello che ha reso celebre il reality: i Traditori si conoscono tra loro e devono eliminare gli altri concorrenti senza farsi scoprire, mentre i Leali devono provare a individuarli attraverso discussioni, indagini e votazioni quotidiane cercando di sopravvivere.

Il cast: tra vincitori di reality, sportivi, creator e volti TV

Alla conduzione di The Traitors Italia è confermata Alessia MArcuzzi Il cast della nuova stagione riunisce personalità molto diverse tra loro, elemento centrale per le dinamiche del gioco.

  • Awed - creator e comico web, già vincitore de L'Isola dei Famosi
  • Biondo - artista urban emerso da Amici
  • Camihawke - influencer e podcaster tra le più seguite online
  • Daniele Gattano - attivo nella comicità teatrale e televisiva
  • Filippo Magnini - ex campione del mondo nei 100m stile libero
  • Francesca Barra - firma del giornalismo e presenza fissa nei talk show
  • Gianluca Torre - noto per il programma Casa a Prima Vista
  • Giorgia Palmas - vincitrice de L'Isola dei Famosi 2006
  • Giulia Salemi - ex concorrente del Grande Fratello VIP
  • Jolanda Renga - attiva sui social e figlia d'arte
  • Mario Ermito - volto di fiction TV e reality
  • Pasquale La Rocca - protagonista di Ballando con le Stelle
  • Valentina Nappi - figura nota a livello internazionale nei media
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La nuova edizione punta ancora una volta su un mix eterogeneo di competenze e personalità: creator digitali, sportivi, giornalisti e volti televisivi messi alla prova in un contesto dove la fiducia è la risorsa più pericolosa. La prima stagione, vinta da Giuseppe Giofrèha ricevuto un ottimo riscontro di pubblico e critica.