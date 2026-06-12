The Traitors Italia 2: il cast della nuova stagione, da Giulia Salemi a Lorella Cuccarini

Le registrazioni della seconda stagione di The Traitors Italia sono pronte a partire: il reality di Prime Video torna con nuove dinamiche tra Leali e Traditori e un cast ricco di volti noti della TV, dello sport e del web, dando così il via alle riprese del reality psicologico che mette alla prova fiducia e strategia tra concorrenti VIP.
Il format, nato nei Paesi Bassi e oggi adattato in oltre 25 nazioni, mescola suspense, strategia e psicologia. Il meccanismo resta quello che ha reso celebre il reality: i Traditori si conoscono tra loro e devono eliminare gli altri concorrenti senza farsi scoprire, mentre i Leali devono provare a individuarli attraverso discussioni, indagini e votazioni quotidiane cercando di sopravvivere.
Il cast: tra vincitori di reality, sportivi, creator e volti TV
Alla conduzione di The Traitors Italia è confermata Alessia MArcuzzi Il cast della nuova stagione riunisce personalità molto diverse tra loro, elemento centrale per le dinamiche del gioco.
- Awed - creator e comico web, già vincitore de L'Isola dei Famosi
- Biondo - artista urban emerso da Amici
- Camihawke - influencer e podcaster tra le più seguite online
- Daniele Gattano - attivo nella comicità teatrale e televisiva
- Filippo Magnini - ex campione del mondo nei 100m stile libero
- Francesca Barra - firma del giornalismo e presenza fissa nei talk show
- Gianluca Torre - noto per il programma Casa a Prima Vista
- Giorgia Palmas - vincitrice de L'Isola dei Famosi 2006
- Giulia Salemi - ex concorrente del Grande Fratello VIP
- Jolanda Renga - attiva sui social e figlia d'arte
- Mario Ermito - volto di fiction TV e reality
- Pasquale La Rocca - protagonista di Ballando con le Stelle
- Valentina Nappi - figura nota a livello internazionale nei media
La nuova edizione punta ancora una volta su un mix eterogeneo di competenze e personalità: creator digitali, sportivi, giornalisti e volti televisivi messi alla prova in un contesto dove la fiducia è la risorsa più pericolosa. La prima stagione, vinta da Giuseppe Giofrèha ricevuto un ottimo riscontro di pubblico e critica.