Le serie tv più attese del 2025 in streaming: da Scissione 2 a Stranger Things 5

Puntuale come ogni anno il nostro specialone sulle serie da non perdere in arrivo nel nuovo anno, diviso come sempre per piattaforma: Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Sky e NOW, Paramount+.

Anno nuovo vuol dire anche nuovi film, serie, fiction, anime in arrivo tra sala e streaming, e quindi non poteva mancare il nostro oramai consueto appuntamento con la guida alle serie tv da vedere nel 2025. Noi di Movieplayer.it ancora una volta cerchiamo di farvi strada nella nebbia del mare magnum dell'offerta seriale.

Il gattopardo: Deva Cassel sul set

Abbiamo infatti suddiviso i titoli tra nuove stagioni e novità assolute, e per piattaforma (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Sky e NOW, Paramount+) per rendere la lettura il più possibile reader friendly. In generale abbiamo notato come la maggior parte dei nuovi titoli vengano da IP già consolidate (magari sul grande schermo) piuttosto che da idee nuove come tendenza. Siete pronti con il block notes o le note dello smartphone alla mano? Partiamo!

Le serie in arrivo senza una 'casa'

Prima di addentrarci completamente nel nostro speciale, è bene precisare che rimangono attualmente inediti e senza casa in Italia i seguenti titoli STARZ: il revival di Party Down, la comedy con un cast stellare; Spartacus: House of Ashur spin-off dell'omonimo franchise di successo con Nick Tarabay, oltre a quello possibile della cancellata The Serpent Queen su Elisabetta I con Minnie Driver e la miniserie Three Women con Shailene Woodley, Betty Gilpin e DeWanda Wise. Ci sono poi i titoli HBO Max come Our Flag Means Death (già conclusa) da Taika Waititi e The Sex Lives of College Girls da Mindy Kaling, e quelli HBO/BBC come il thriller finanziario Industry e la dramedy Somebody Somewhere (conclusa anche questa).

Poker Face. Natasha Lyonne è la protagonista della serie spin-off.

Infine i titoli Peacock come Poker Face con Natasha Lyonne dall'universo di Knives Out; Mrs. Davis dalla penna di Damon Lindelof con Betty Gilpin; Pitch Perfect: Bumper in Berlin spin-off della trilogia canora cinematografica con protagonista Adam DeVine e Twisted Metal dall'omonimo videogioco con Anthony Mackie. A questi si vanno ad aggiungere l'horror Teacup con Yvonne Strahowski e Scott Speedman, Laid con la star di Everything Evverywhere All At Once Stephanie Hsu, Hysteria!, la serie tratta da Ted e la quarta ed ultima stagione di Bel-Air (che dovremmo vedere su Sky e NOW ma manca ancora la terza).

Le serie più attese su Netflix

Il 2025 sarà l'anno del commiato per molte hit della piattaforma - che a quel punto dovrà affrontare il "post" - oltre che di ritorni molto attesi che oramai hanno bisogno di almeno due anni di produzione. Stiamo parlando della terza ed ultima parte della sesta stagione di Cobra Kai (13 febbraio), e di quelle senza una data per ora come la più attesa di tutte: la quinta ed ultima stagione del fenomeno Stranger Things. Sarà composta da otto episodi e la cui produzione è stata tra le più lunghe di sempre per una serie tv: ben 12 mesi da gennaio a dicembre 2024. Difficile non immaginarla divisa in almeno tre parti e difficile non vederla prima della metà dell'anno, considerato i tempi di post-produzione.

Stranger Things 5: i giovani protagonisti sul set

Sappiamo inoltre che stanno iniziando già a girare la terza ed ultima di Squid Game, la serie più vista a livello globale del colosso dello streaming, ed è già pronta la quinta ed ultima di You con Penn Badgley come serial killer letterario. A proposito di stalker, attese anche dalla scuderia di Ryan Murphy la seconda di The Watcher e la terza di Monster con Charlie Hunnam nei panni di Ed Gein.

A proposito di serie dall'Oriente, attesissimo anche il terzo capitolo di Alice in Borderland. Le altre nuove stagioni da non perdere saranno: One Piece 2, The Witcher 4 che sarà la penultima e la prima con Liam Hemsworth al posto di Henry Cavill; Mercoledì 2 che vedrà l'arrivo di Lady Gaga, The Sandman 2 in cui conosceremo il resto della famiglia di Sogno; Black Mirror 7, Berlino 2, The Gentlemen 2, Ginny & Georgia 3 (già ordinata anche la quarta), XO, Kitty 2 (16 gennaio), Uno splendido errore 2, Il colore delle magnolie 4 (6 febbraio), Cent'anni di solitudine parte 2, Nobody Wants This 2, Il problema dei 3 corpi (seconda e già ultima dopo il mezzo flop della prima), la quinta ed ultima di Outer Banks e (si spera) la quarta ed ultima di Heartstopper.

Una foto dal set dell'ultima di You

Citiamo anche il film sequel di Peaky Blinders con Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan e Tim Roth, scritto da Steven Knight e diretto da Tom Hopper. Ci sono poi ACAB - La serie tratta dall'omonimo film di Sollima e libro di Bonini (15 gennaio) e il ritorno dei due action giovanili The Night Agent 2 con Gabriel Basso (23 gennaio) e The Recruit 2 con Noah Centineo (30 gennaio), insieme alla conclusione di Mo. Una data anche per la miniserie stellare Zero Day (20 febbraio) in cui Robert De Niro è un ex presidente degli Stati Uniti richiamato in azione per indagare su un attacco informatico che devasta gli Usa.

1. Il Gattopardo

Il Gattopardo: Kim Rossi Stuart è il Principe di Salina

Uno degli adattamenti italiani più attesi del nuovo anno. La serie in sei episodi è tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e vede nel cast Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, insieme a Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Nel cast de Il Gattopardo anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures, diretta da Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti, e scritta da Richard Warlow assieme a Benji Walters. Per tutti gli appassionati di epopee letterarie.

2. House of Guinness

Steven Knight su Netflix non ha in arrivo solo il film di Peaky Blinders ma anche House of Guinness in otto episodi su ciò che accadde nel XIX secolo dopo la morte del fondatore della celebre birra, ai suoi quattro figli Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) e Ben (Fionn O'Shea). Nel cast anche l'ex Joffrey Baratheon Jack Gleeson. Ideale per gli appassionati di fermentazione del malto d'orzo (e non solo).

3. Too Much

Lena Dunham alla scrittura

Dopo Girls Lena Dunham approda su Netflix insieme al marito Luis Felber con Too Much, una commedia romantica sui generis con protagonisti le star di Casualty Will Sharpe e di Hacks Megan Stalter. Lei è Jessica pronta a iniziare una nuova vita a Londra dopo una disastrosa rottura: troverà una connessione totalmente inaspettata con Felix. La aspettiamo da orfani di Nobody Wants This e delle romcom da divano e copertina.

4. Adolescence

Una miniserie in quattro parti da Jack Thorne e Stephen Graham (anche protagonista), diretta da Philip Barantini e prodotta da Brad Pitt. Al centro uno studente che viene arrestato per l'omicidio di un compagno. Nel cast di Adolescence anche Ashley Walters (il Detective Luke Bascombe), Erin Doherty, Owen Cooper, Faye Marsay, Christine Tremarco, Mark Stanley, Jo Hartley e Amélie Pease. La aspettiamo perché ognuno dei quattro episodi è girato in un unico piano sequenza.

5. The Seven Dials Mystery

The Seven Dials Mystery. Mia McKenna-Bruce è la protagonista della serie Netflix.

Un giallo classico non poteva mancare, tanto più uno show tratto da uno dei romanzi della Regina del Giallo Agatha Christie ovvero I sette quadranti. Miniserie in tre parti scritta dal creatore di Broadchurch Chris Chibnall con protagonista Mia McKenna-Bruce (How To Have Sex, Persuasione) che sarà Lady Eileen Brent detta "Bundle", la giovane investigatrice per caso. Accanto a lei nientemeno che Helena Bonham Carter come Lady Caterham e Martin Freeman come Sovrintendente Battle. Uno scherzo che coinvolge delle sveglie si trasforma nel ritrovamento di un cadavere!

6. Sirens

C'è poi la dark comedy con Julianne Moore, Meghann Fahy, Milly Alcock, Glenn Howerton e Kevin Bacon. Creata da Molly Smith Metzler ispirata dal proprio spettacolo Elemeno Pea, Sirens racconta la storia di Devon (Fahy) che pensa sua sorella Simone (Alcock) sia soggiogata dalla sua capa, ambigua ed enigmatica. Decide di raggiungerla alla casa al mare per provare a farla uscire da quel mondo.

7. The Four Seasons

Remake dell'omonimo film del 1981 di Alan Alda (che già aveva generato una serie nell'84), questo nuovo adattamento porta la firma della signora delle comedy, che partecipa anche al cast affiancata da Will Forte, Steve Carell e Colman Domingo. Al centro tre coppie e quattro stagioni, come da titolo. The Four Seasons è la comedy che attendiamo perché c'è Tina Fey, davanti e dietro le quinte.

8. L'Eternauta

Non poteva mancare un adattamento fumettistico tra le serie del 2025. In questo caso è stato scelto il graphic novel sci-fi degli anni '50 scritto da Héctor Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López. La attendiamo perché l'intreccio - un'invasione aliena a Buenos Aires - è spesso considerato una sorta di anticipazione del golpe argentino del 1976 di Jorge Rafael Videla, vittima del quale sarà lo stesso Oesterheld, desaparecido nel 1978.

9. Il rifugio atomico

La nuova serie dei creatori de La Casa di Carta. Basterebbe questo per molti abbonati per accrescere la curiosità per questo nuovo titolo in cui a quanto pare durante un'ipotetica terza guerra mondiale un gruppo di ricchi elitari e benestanti riesce a rifugiarsi -come da titolo- sottoterra. Dovranno imparare a sopravvivere e a confrontarsi mentre emergono le differenze tra loro.

10. The Residence

The Residence. Uzo Aduba e Randall Park nella prima foto della serie.

Unico titolo della lista novità con una data: 20 marzo. Stiamo parlando della nuova serie di Shondaland The Residence. Protagonista un dinamico duo che promette di fare scintille: Uzo Aduba e Randall Park. Un giallo da camera ambientato alla Casa Bianca con personaggi decisamente sopra le righe. 132 stanze, 157 sospetti, un cadavere, un detective estremamente eccentrico e una cena di Stato disastrosa.

Le serie tv più attese del 2025 su Prime Video

Grandi ritorni anche sul servizio streaming del colosso dell'e-commerce nel nuovo anno. Citiamo infatti le nuove stagioni di Harlem (23 gennaio), Reacher (20 febbraio, già rinnovato per una quarta insieme allo spin-off su Neagley), Alex Cross (prossimamente, già girata) oltre all'ultima di Bosch: Legacy (marzo). E ancora Fallout 2, Citadel 2 dell'universo spionistico condiviso dei Fratelli Russo, Mr. & Mrs. Smith 2 con due nuovi John e Jane a tema spy story, insieme al terzo capitolo teen de L'estate nei tuoi occhi (più lunga, ben 11 episodi previsti per i mesi caldi), senza dimenticare il fantasy de La Ruota del Tempo 3 (13 marzo).

In ricordo di Chance Perdomo

Sempre a tema fantasy/supereroi c'è la seconda stagione di Gen V che dovrà fare a meno di Chance Perdomo, deceduto nella realtà in un incidente in moto. In attesa del quinto ed ultimo capitolo della serie madre The Boys nel 2026, oltre allo spin-off Vought Rising su Soldatino e Stormfront e a quello messicano prodotto da Luna/Bernal ancora in essere. Spazio anche alla conclusione di Upload e sul fronte animato si attendono la stagione numero 3 di Invincible (già rinnovata per un quarto ciclo), la seconda del fenomeno Hazbin Hotel (già ordinati i capitoli 3 e 4 visti i tempi produttivi differenti) e La leggenda di Vox Machina 4. Per le serie anime in arrivo vi rimandiamo alla guida dedicata.

Il numeroso cast di una delle produzioni italiane più apprezzate di Prime Video

Per l'Italia arriveranno i nuovi episodi delle comedy_Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget 100% The Jackal e Gigolò per caso 2 con la coppia Sermonti-De Sica, oltre alla novità ancora senza titolo di Maccio Capatonda, in attesa di capire se continueranno anche la brillante Antonia e No Activity. Da capire anche il destino di The Bad Guy dopo la seconda stagione.

Phoebe-Waller Bridge è una delle più apprezzate showrunner degli ultimi anni

Difficilmente vedremo quest'anno solare due titoli molto attesi: Tomb Raider il nuovo adattamento live action di Phoebe Waller-Bridge dal popolare videogioco anni '90 che potrebbe avere come protagonista Sophie Turner oppure Lucy Boynton; ed Elle la serie prequel di Una bionda in carriera prodotta proprio da Reese Whiterspoon a tutto casting per la "nuova se stessa". Dovremmo invece riuscire a vedere The Greatest su Muhammad Alì e El Gato dal graphic novel El Gato Negro, di cui si sa ancora molto poco, oltre al primo procedurale realizzato per lo streaming da Dick Wolf, On Call (9 gennaio).

1. Blade Runner 2099

First look alla serie sequel di Blade Runner 2049.

Passando alle novità, come non partire dal sequel del fortunato franchise cult di Ridley Scott e Denis Villeneuve. Blade Runner 2099 avrà come protagoniste Michelle Yeoh e Hunter Schafer circondate da un super cast che comprende Tom Burke e il nostro Maurizio Lombardi. Cora ha vissuto tutta la sua vita in fuga cambiando continuamente identità e per garantire un futuro stabile al fratello, è costretta a collaborare con Olwen, una Blade Runner che sta affrontando la fine della sua vita. Potrebbe arrivare a sorpresa anche Ryan Gosling.

2. Noir

Nicolas Cage sempre più camaleontico

L'universo di Spider-Man si espande anche passando dall'animazione incredibile dello Spider-Verse al live action ordinato con protagonista Nicolas Cage nei panni del personaggio visto nel sequel. Scritta da Oren Uziel e Steve Lightfoot, sviluppata con Phil Lord, Christopher Miller ed Amy Pascal, Noir vedrà al centro un anziano detective privato che nella Grande Mela degli anni '30 deve fare i conti con il proprio passato da (super)eroe.

3. Young Sherlock

A proposito di gialli, dopo averlo fatto rivivere sotto le sembianze di Robert Downey Jr. al cinema, ora Guy Ritchie è pronto a raccontare la versione più giovane del più celebre detective di tutti i tempi, ispirandosi alla saga di romanzi di Andy Lane acclamati dalla critica Young Sherlock Holmes, già diventati quel piccolo cult che è stato Piramide di paura. In questa Origin story dell'amato detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, il personaggio titolare sarà interpretato da Hero Fiennes Tiffin mentre il fratello Mycroft da Max Irons, Joseph Fiennes e Natasha McElhone saranno i loro genitori e Colin Firth sarà Sir Bucephalus Hodge.

4. Costiera

Costiera. Jesse Williams nella prima foto della serie.

Light action drama con protagonista il Jesse Williams di Grey's Anatomy, Costiera è la prossima co-produzione internazionale degli Amazon Studios, con un cast variegato composto da Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. Daniel è un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, a Positano. Tutto cambia quando deve rintracciare Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima.

5. Criminal

Adattamento fumettistico anche per Prime Video. Dall'omonimo graphic novel di Ed Brubaker e Sean Phillips, un universo interconnesso di storie criminali tutte collegate tra loro in maniera sorprendente. Nel cast Luke Evans, Emilia Clarke, Charlie Hunnam, Richard Jenkins, Adria Arjona insieme a molti altri.

Le serie tv in arrivo su Disney+

Diego Luna è di nuovo Cassian Andor

La piattaforma di Topolino oramai lo sappiamo è la casa di brand come Marvel, Star Wars e HULU nella sezione Star. Pochi ma buoni i titoli molto attesi di questi franchise, insieme a qualche miniserie evento. Citiamo inevitabilmente i ritorni di Andor con la seconda ed ultima stagione (22 aprile) che porterà agli eventi di Rogue One; Percy Jackson 2 che vedrà l'arrivo di Athena a rimescolare le carte in tavola per l'adattamento dei romanzi di Rick Riordan; la quarta ed ultima stagione di The Bear. Lato Casa delle Idee arriveranno la serie su Ironheart (24 giugno) rimandata dallo scorso anno, insieme agli spin-off animati di Black Panther, Eyes of Wakanda (6 agosto) e di What If...? Marvel Zombies (ottobre, per Halloween), oltre al reboot Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere (29 gennaio).

Chad Powers. Glen Powell riprende il suo iconico personaggio nella serie.

Tra le novità senza data citiamo All's Fair il legal drama di Ryan Murphy con protagoniste Glenn Close e Kim Kardashian, scritto insieme a Jon Robin Baitz e Joe Baken (il trio dietro Dr. Odyssey e Grotesquerie). C'è poi Chad Powers con Glen Powell, su un giocatore di football caduto in disgrazia che decide di reinventare se stesso, ispirato al suo omonimo personaggio proprio come il Ted Lasso di Jason Sudeikis. Il 23 gennaio High Potential remake americano della francese Morgane - Detective geniale con Kaitlin Olson. Ancora Steven Knight e Stephen Graham insieme per A Thousand Blows (21 febbraio), ambientata nel pericoloso mondo del pugilato illegale nella Londra vittoriana del 1880. Senza dimenticare le nuove stagioni di Grey's Anatomy, Abbott Elementary, Will Trent e degli altri procedurali e sitcom.

1. Paradise

Paradise. Sterling K. Brown nella prima foto della serie.

La serie che il 28 gennaio riunirà Dan Fogelman e Sterling K. Brown dopo This Is Us sarà Paradise con l'attore nei panni della guardia del corpo di un ex Presidente. L'uomo vive in una tranquilla comunità esclusiva abitata da alcune delle persone più importanti del mondo, ma questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un'indagine ad alto rischio. Nel cast anche James Marsden e Julianne Nicholson.

2. Daredevil: Born Again

Charlie Cox pronto a tornare

Il 4 marzo sarà la data da segnare in calendario perché vedrà il ritorno dopo sei anni - ma abbiamo avuto un assaggio in She-Hulk, No Way Home ed Echo - di Charlie Cox e Vincent D'Onofrio nei ruoli rispettivamente di Matt Murdock e Wilson Fisk in Daredevil: Born Again dall'omonima run fumettistica. Torneranno anche Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Franklin "Foggy" Nelson), Ayelet Zurer (Vanessa Marianna), Jon Bernthal (Frank Castle / Punisher) e Wilson Bethel (Benjamin "Dex" Poindexter) per due stagioni da 9 episodi ciascuna e uno sguardo più dark, violento e maturo. Tra le new entry Margarita Levieva e Michael Gandolfini.

3. Alien: Pianeta Terra

Prima serie dell'intero franchise cinematografico di Alien e primo suo prodotto ad essere ambientato interamente sulla Terra. Quando una misteriosa nave spaziale si schianta sul nostro pianeta, una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia mai vista. Sydney Chandler guida il cast di Alien: Pianeta Terra.

4. Win or Lose

I personaggi di Win or Lose.

Prima serie originale Pixar per Disney+ che non provenga da un brand pre-esistente, in arrivo il 19 febbraio, segue le storie intrecciate di diversi personaggi che si preparano alla grande partita del campionato di softball. Otto episodi, ognuno dei quali segue un nuovo personaggio, nella settimana che precede la grande partita con la voce, nella versione originale, di Will Forte nel ruolo dell'allenatore.

5. Good American Family

Ellen Pompeo in una veste inedita

Per una volta Ellen Pompeo non sarà la dottoressa Meredith Grey che abbiamo imparato ad amare in Grey's Anatomy. Nelle pause dalla serie, da cui ha lasciato il ruolo di regular, ha prodotto e girato Good American Family miniserie da lei anche interpretata nei panni di Kristine Barnett, la madre adottiva di Natalia Grace (Imogen Faith Reid), una storia vera americana. Lei e il marito (Mark Duplass) presero con sé la piccola credendo fosse una bambina affetta da nanismo per poi cambiare idea due anni dopo. Nel cast anche Dulé Hill, Sarayu Blue e Christina Hendricks.

Le serie in arrivo su Apple TV+

Grande attesa c'è sicuramente per la seconda stagione di Scissione che farà da apripista alle serie tv Apple del 2025 insieme al finale di Silo 2, già rinnovata per due cicli finali che chiuderanno la storia tratta dai romanzi di Hugh Howey. Nuove stagioni (senza al momento una data) anche per: The Buccaneers 2 (new entry nel cast sarà l'ex Blaire Waldorf Leighton Meester), The Morning Show 4 (con l'arrivo di Marion Cotillard), Shrinking 3 dopo il successo di critica della seconda. Date invece per Mythic Quest 4 (29 gennaio) e Surface 2 (21 febbraio).

Un possibile sequel di Ted Lasso è in cantiere con inizio riprese nella seconda parte dell'anno, quindi non dovremmo vederlo prima del 2026 in caso. Sul fronte sci-fi avremo la terza travagliata stagione di Fondazione, la quinta di For All Mankind in cui arriverà Mireille Enos che ritroverà così l'ex collega di The Killing Joel Kinnaman, e di cui sarà prodotto anche uno spin-off. Stessa sorte per la serie Legendary nata dal MonsterVerse cinematografico Monarch: Legacy of Monsters (seconda stagione e spin-off in arrivo) in attesa di Godzilla X Kong atteso il 26 marzo 2027.

1. Prime Target

I protagonisti della nuova spy story Apple.

Passiamo alle novità assolute sulla piattaforma di Cupertino. Si inizia il 22 gennaio con Prime Target, la spy story giovanile che vede protagonisti Leo Woodall dopo il successo di One Day e Quintessa Swindell. Edward Brooks un giovane e brillante laureato in matematica che riesce a vedere uno schema nascosto nei numeri primi e potrebbe essere la soluzione che l'agente dell'NSA Taylah Sanders sta cercando per il proprio caso top secret.

2. Dope Thief

Brian Tyree Henry da Atlanta alla serie Apple.

Continuiamo con i progetti che vedono coinvolte star di Hollywood davanti e dietro la macchina da presa. Il 14 marzo arriverà Dope Thief il crime drama prodotto e interpretato da Brian Tyree Henry (Atlanta), basato sull'omonimo libro di Dennis Tafoya. Al centro due delinquenti, amici di vecchia data, che si fingono agenti della DEA per svaligiare una casa sconosciuta nella campagna di Philadelphia. Peccato che finiscano nel più grande corridoio segreto di narcotici della costa orientale.

3. The Studio

Un'immagine promozionale del nuovo serial di Rogen & Goldberg.

Il 26 marzo toccherà alla nuova comedy di Seth Rogen e Evan Goldberg The Studio con protagonista il primo nei panni di Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con i vili proprietari dell'azienda nella ricerca sempre più effimera di realizzare grandi film. La aspettiamo perché ci sono meta-cinema e meta-televisione: cosa chiedere di più?

4. Your Friends & Neighbors

Jon Hamm torna su Apple TV+ con Your Friends and Neighbors.

Già rinnovata per una seconda stagione è Your Friends & Neighbors la serie prodotta ed interpretata da Jon Hamm. Andrew "Coop" Cooper è un gestore di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio che, dopo essere stato licenziato, cade in disgrazia; per sopravvivere inizia a rubare nelle case dei suoi vicini nel ricchissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate sfarzose potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato.

5. Government Cheese

David Oyelowo nella prima immagine della sua comedy Apple.

Una data anche per Government Cheese la comedy interpretata e prodotta da David Oyelowo (Silo): 16 aprile. Una serie surreale ambientata nella San Fernando Valley del 1969 che racconta la storia dei Chambers, una famiglia eccentrica che insegue sogni ambiziosi e apparentemente irrealizzabili, splendidamente distaccata dalla realtà del mondo che la circonda. Quando Hampton Chambers (Oyelowo) viene rilasciato dal carcere, la tanto attesa riunione di famiglia non va come aveva previsto.

Le serie tv più attese del 2025 su Sky e NOW

Sky e NOW al momento sono la casa di HBO e delle proprie produzioni originali tra Italia ed Europa quindi quelli sono i principali titoli in arrivo tra tv satellitare e streaming. Si comincia il 17 febbraio con il terzo capitolo di The White Lotus che ci porta in Thailandia, ad aprile The Last of Us 2 con il ritorno di Joel ed Ellie insieme ad importanti new entry. Senza per ora una data abbiamo: And Just Like That... 3, che vedrà l'abbandono della Che di Sarah Ramirez. Per gli appassionati di serie in costume The Gilded Age 3 di Julian Fellowes (per ammortizzare l'attesa del terzo film su Downton Abbey). Per gli appassionati di mafia story familiari Gangs of London 3 dopo l'incredibile finale della seconda stagione.

Belinda fa da ponte con la terza stagione di The White Lotus in Thailandia.

Sul lato italico - oltre a I Delitti del BarLume che arriva a quota 12 annate dal 13 gennaio - avremo la seconda stagione di Blocco 181 che per volere di Salmo avrà il titolo Gangs of Milano; la terza di Call My Agent - Italia di cui non sappiamo ancora le guest star episodiche dal mondo dello spettacolo; La Mala sulla Milano criminale degli Anni '70, ispirata all'omonima docu-serie Sky Original di grande successo; Ligas legal drama con protagonista Luca Argentero appena riuscirà a liberarsi dagli impegni del set di DOC 3. Attesa anche la prima serie di Valeria Golino tratto dall'omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza, L'Arte della Gioia, presentata a Cannes e già andata al cinema in due parti lo scorso anno.

quale sarà il destino del personaggio di Angus Cloud in Euphoria?

Sempre lato HBO inizieranno a girare in queste settimane Euphoria 3 che sarà composta da 8 episodi e vedrà il ritorno di gran parte del cast, mentre in estate aprirà il set della serie tv tratta dai romanzi di Harry Potter e di cui stanno avvenendo i casting e che non vedremo prima del 2026-2027. Stessa sorte per le Green Lantern Corps che potrebbero avere come protagonista Nathan Fillion che conosceremo nel Superman di James Gunn.

Altri titoli da segnalare tra gli originali della piattaforma streaming Max sono Duster che riunirà J.J. Abrams a Josh Holloway dopo Lost; Task la miniserie crime con Mark Ruffalo, Tom Pelphrey ed Emilia Jones dal creatore di Omicidio a Easttown; The Reherseal, The Chair Company e il progetto senza titolo di Rachel Sennott. Senza dimenticare Welcome to Derry la serie prequel dei due film di IT di Andy Muschietti dall'omonimo cult di Stephen King che vedrà il ritorno di Bill Skarsgård.

1. M. Il figlio del secolo

Marinelli trasformista

Per noi già una delle migliori serie del 2025, presentata in pompa magna a Venezia 2024, M. Il figlio del secolo, adattamento dell'omonimo romanzo di Antonio Scurati da parte di Stefano Bises e Davide Serino e diretta da Joe Wright. Luca Marinelli interpreta Benito Mussolini per raccontare uno dei periodi più bui della Storia d'Italia in chiave grottesca. Accanto a lui Francesco Russo, Barbara Chichiarelli e Benedetta Cimatti tra gli altri.

2. Lockerbie

Lockerbie: Colin Firth in una scena della serie Sky

Il 27 gennaio Colin Firth e Catherine McCormack saranno Jim e Jane Swire, nel drama in cinque parti Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103, che racconta l'impatto devastante sulle famiglie delle vittime dell'attacco omonimo. Era il 1988 quando un attentato sul volo Pan Am 103 causò la morte di 259 persone. Una di queste era Flora, la figlia di Jim e Jane Swire, che da allora per tre decenni hanno cercato risposte su cosa sia veramente accaduto quel giorno.

2. A Knight of the Seven Kingdoms

First look della nuova serie prequel delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco

Sei episodi previsti per l'estate 2025 per A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight il secondo atteso prequel de Il Trono de Spade dall'omonimo romanzo di George R.R. Martin. Protagonisti Dunk & Egg un cavaliere anomalo e il suo altrettanto peculiare scudiero, interpretati rispettivamente da Peter Claffey e Dexter Sol Ansell, molti anni prima degli eventi di Game of Thrones.

3. The Pitt

Noah Wyle indossa di nuovo il camice nel nuovo serial in corsia di Max.

Tra i tanti titoli HBO Max in arrivo abbiamo scelto The Pitt il medical drama che riunisce il produttore John Wells e l'attore Noah Wyle 15 anni dopo E.R. - Medici in prima linea. Ben 15 episodi sul via cavo per una serie ad alta tensione che ci riporta tra le corsie di un pronto soccorso con i pazienti ed i casi più urgenti.

4. Rosa Elettrica

La prima immagine di Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli in Rosa Elettrica.

Thriller in sei episodi tutto italiano, liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Giampaolo Simi. Maria Chiara Giannetta è Rosa Elettrica eroina per caso e agente di scorta del giovane camorrista interpretato da Francesco Di Napoli. Il loro destino sarà indissolubilmente legato.

Le serie più attese su Paramount+

Sulla piattaforma streaming più "giovane" ovvero Paramount+ continuano i brand forti. È in arrivo la terza chiacchieratissima stagione di Yellowjackets (14 febbraio) insieme ai nuovi capitoli del teen soprannaturale School Spirits 2, del remake americano de Le Bureau The Agency e di Vita da Carlo, quarto e probabilmente ultimo capitolo sulla vita di Carlo Verdone.

Yellowjackets 2: una scena del finale di stagione

Citiamo anche la terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds con protagonisti il Capitano Pike, l'Ufficiale Scientifico Spock, Number One negli anni precedenti all'imbarco del Capitano Kirk (new entry delle puntate Cillian O'Sullivan nei panni del Dr. Roger Korby). Senza dimenticare ovviamente il secondo ed ultimo capitolo di 1923, prequel del successo western Yellowstone che vede protagonisti nientemeno che Helen Mirren ed Harrison Ford.

1. The Madison

A proposito di Yellowstone, altro spin-off ambientato in quell'universo narrativo sarà The Madison che racconterà del trasferimento di una famiglia da New York nella Madison River del Montana. Nel cast Michelle Pfeiffer, Patrick J. Adams, Beau Garrett, Elle Chapman e Matthew Fox.

Una delle coppie più amate di Yellowstone

2. Yellowstone spin-off su Beth & Rip

Ci sarà anche un sequel per la serie più famosa di Sheridan che ha chiuso la sua corsa nel 2024. Al centro i personaggi già conosciuti e amati nel serial originale di Beth Dutton e Rip Wheeler, nuovamente interpretati da Kelly Reilly e Cole Hauser, e della loro vita al ranch di famiglia dopo gli avvenimenti del finale.

3. Dexter: Resurrection

Dexter: New Blood, Michael C. Hall e Jack Alcott in una scena del finale

Altro brand di successo della piattaforma è Dexter che sta riscuotendo successo con Original Sin. In estate arriverà la serie sequel Dexter: Resurrection ambientata ai giorni nostri, quattro anni dopo New Blood di cui abbiamo avuto un assaggio proprio nel primo episodio del prequel. Nuovamente protagonista come serial killer dei serial killer sarà Michael C. Hall. Accanto a lui anche il padre defunto Harry (James Renar) insieme a ritorni e new entry.

4. Star Trek: Starfleet Academy

Tig Notaro, Oded Fehr e Mary Wiseman tornano dopo Star Trek: Discovery e Robert Picardo dopo Star Trek: Voyager diventando i protagonisti dell'ultima costola del franchise di culto sci-fi: Star Trek: Starfleet Academy. Accanto a loro nel cast stellare (è proprio il caso di dirlo) Holly Hunter e le guest star ricorrenti Gina Yashere e Paul Giamatti. Al centro una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare che diventano adulti in uno dei luoghi più leggendari della galassia.

5. The Associate

Guy Ritchie non si darà da fare solo per Netflix e Prime Video ma anche per Paramount+ nel 2025 con il debutto di The Associate che vedrà protagonisti nientemeno che Helen Mirren, Tom Hardy e Pierce Brosnan. Un trio formidabile per un progetto che promette adrenalina, umorismo e colpi di scena.

Le serie più attese su TimVision, RaiPlay e Mediaset Infinity

Concludiamo il nostro speciale con i titoli più attesi sulle piattaforme Rai e Mediaset oltre che quei pochi rimasti su TimVision. Su quest'ultima attesissima in primavera è la sesta ed ultima stagione di The Handmaid's Tale con Elisabeth Moss per concludere la storia di June dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood, mentre in estate la seconda di Peacemaker, circa un mese dopo l'uscita di Superman che vede di nuovo protagonista il personaggio di John Cena sempre sotto la supervisione artistica di James Gunn.

Una scena toccante della serie tratta dal Racconto dell'ancella

Su RaiPlay oltre alle tante fiction a cui abbiamo dedicato un articolo apposito c'è sicuramente fervore per le nuove puntate di Mare Fuori, Doc - Nelle tue mani e Un professore, oltre a Miss Fallaci presentata in anteprima alla Festa di Roma. Sul fronte Usa citiamo l'arrivo di Elsbeth dal mondo di The Good Wife e la seconda stagione della crimedy con Kaley Cuoco e Chris Messina Based on a True Story.

Based on a True Story: una scena

Sulla concorrente Mediaset Infinity invece c'è attesa per la versione spagnola di Zorro con l'ex Élite Miguel Bernardeau dopo l'arrivo poche settimane fa su Paramount+ di quello francese con Jean Dujardin e il nostro Salvatore Ficarra; e per il revival de I Cesaroni pronti a tornare con una settima stagione con mattatore ancora una volta Claudio Amendola.