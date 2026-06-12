Uomini e Donne, Elisa apre e Ciro Solimeno frena su Temptation Island: la coppia si divide

Dopo la scelta nel trono Classico di Uomini e Donne, Elisa si dice più aperta all'idea del docu-reality, mentre Ciro frena nettamente: due visioni opposte che alimentano dubbi e curiosità tra i fan.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, ultima coppia nata in questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, tornano al centro dell'attenzione dopo le domande su una possibile partecipazione a Temptation Island. Le loro risposte, però, mostrano due posizioni molto diverse sul futuro della relazione.

Elisa possibilista, Ciro chiude: cosa hanno detto sulla possibile partecipazione

Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia, in partenza su Canale 5 il 24 giugno, ieri ha presentato la quarta coppia ufficiale e l'attesa del pubblico cresce, soprattutto per capire quali relazioni riusciranno a resistere al "viaggio nei sentimenti".

Il docu-reality è stato al centro di una delle domande a cui hanno risposto - durante una diretta Instagram - Ciro ed Elisa, intervistati dall'esperta di gossip Daria Restaino. I due hanno parlato della possibilità di partecipare al programma. Tra Ciro e l'ex corteggiatrice, la più aperta all'idea è sembrata Elisa Leonardi. Alla domanda diretta, infatti, ha risposto: "Non lo so, magari se c'è un problema parteciperei".

Ciro ed Elisa dopo la scelta

Di parere opposto Ciro Solimeno, che ha escluso senza esitazioni la partecipazione. L'ex tronista, infatti, è convinto che comunque vada il viaggio nei sentimenti sia destinato a cambiare il rapporto di coppia: "Non lo farei, secondo me nel momento in cui entri a Temptation non esci sempre con la stessa tipologia di rapporto".

Ciro ha poi aggiunto che, nella maggior parte dei casi, le coppie che partecipano arrivano già con dubbi o difficoltà e con un rapporto in crisi: "Non sanno più se sono innamorate, oppure devono capire se andare a convivere o meno".

Una visione che, almeno per ora, sembra allontanare l'ipotesi di vederli nel reality dei sentimenti. Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, del resto, stanno insieme da troppo poco tempo per poter partecipare a Temptation Island, che in genere mette di fronte coppie con una relazione di almeno due anni.