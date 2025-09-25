Millie Bobby Brown dice addio a Stranger Things col primo ruolo "adulto" in un biopic sportivo

Dopo essere diventata moglie e mamma, Millie Bobby Brown sta per chiudere il lungo capitolo di Stranger Things, che l'ha accompagnata durate la sua infanzia e adolescenza, e approdare al primo ruolo adulto della sua carriera.

Come rivela Deadline, l'attrice sarebbe entrata in trattative per interpretare la ginnasta olimpica americana Kerri Strug nel biopic Perfect, che sarà diretto da Gia Coppola. Oltre a interpretarlo, Brown si appresta anche a entrare nel team produttivo del film, scritto da Ronnie Sandahl, che dovrebbe essere acquisito a breve da Netflix e entrerà in lavorazione la prossima primavera.

Con la storia di Kerri Strug, Millie Bobby Brown affronterà un ruolo complesso e sfaccettato misurandosi con una delle più grandi storie sportive della sua era. Membro della squadra di ginnastica statunitense del 1996, soprannominata 'Le Magnifiche Sette', Strug ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista dell'oro dopo aver eseguito il salto con una caviglia gravemente infortunata. L'immagine di lei che atterra perfettamente e poi vede la caviglia cedere, solo per essere portata via dal tappeto dall'allenatore Béla Károlyi, è considerata uno dei momenti più memorabili nella storia delle Olimpiadi.

Il futuro di Millie Bobby Brown

Dopo l'esplosione del successo di Stranger Things, Millie Bobby Brown è stata abile a diversificare i suoli per non restare ingabbiata nel personaggio di Undici, ma sempre in linea con la sua età, come nel caso del franchise Netflix Enola Holmes, che la vede nei panni della sorella adolescente di Sherlock Holmes.

La piccola Millie Bobby Brown nei panni di Undici in Stranger Things

Se l'accordo verrà concluso, Perfect proseguirà la collaborazione di Brown con Netflix che vanta anche i film Damsel e The Electric State. Naturalmente si attende l'uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things, che sarà divisa in tre parti: la prima debutterà il 26 novembre, la seconda parte verrà distribuita il 25 dicembre, la terza, il gran finale, il 31 dicembre 2025.

Lo scorso dicembre, alla fine delle riprese della serie Netflix, Brown ha dato uno struggente addio a cast e crew commuovendosi per quella che rappresenta la fine di un'era.

"Penso di essere pronta", ha detto, facendo riferimento al gran finale. "È stato un ingrediente così importante in una parte della mia vita, ma è come diplomarsi al liceo, è come l'ultimo anno. Sei pronto per andare, sbocciare e fiorire e sei grato per il tempo che hai avuto, ma è tempo di creare il tuo messaggio e vivere la tua vita.