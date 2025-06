Stranger Things 5, svelata la data di debutto su Netflix: l'ultima stagione sarà divisa in tre parti

Durante il TUDUM 2025, Netflix ha svelato quando arriverà sulla piattaforma l'ultima stagione di Stranger Things, ma per la serie dei fratelli Duffer sarà una fine molto lenta

La buona notizia è che Stranger Things 5 ha finalmente una data di debutto su Netflix - il 26 novembre 2025 -, quella che piacerà di meno ai fan, svelata durante il TUDUM, è che bisognerà attendere un po' più del necessario per conoscerne la fine.

La quinta stagione di Stranger Things, che sarà anche l'ultima per la serie cominciata nel 2016, sarà infatti divisa in tre parti: la prima debutterà, come detto, il 26 novembre, la seconda parte verrà distribuita il 25 dicembre, la terza, il gran finale, il 31 dicembre 2025.

I rumor sulla divisione della serie in tre parti

Da qualche mese si vociferava il fatto che Stranger Things 5 fosse destinata ad essere distribuita in due parti tra ottobre e novembre. Negli ultimi giorni si è diffuso un ulteriore rumor, che voleva la terza parte pubblicata su Netflix addirittura nei primi mesi del 2026. Scongiurato questo scenario, tuttavia i piani della piattaforma non rendono certamente la vita semplice alla numerosa fanbase dello show.

Il cast e gli episodi della quinta stagione di Stranger Things

Le riprese di Stranger Things 5 sono iniziate a gennaio 2024, per poi concludersi nel dicembre dello stesso anno. La post-produzione è attualmente in corso e procede secondo i tempi previsti.

Nel cast torneranno i protagonisti principali: Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper), insieme a Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Maya Hawke.

Una scena della quinta stagione di Stranger Things

Le new entry sono Linda Hamilton, star di Terminator, Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux. È previsto anche il ritorno di Amybeth McNulty nel ruolo di Vickie. La stagione sarà ambientata nell'autunno del 1987 e comprenderà otto episodi, che riprenderanno la narrazione dopo gli eventi raccontati nella quarta stagione, con un salto temporale di circa un anno.