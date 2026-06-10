Stranger Things si è conclusa davvero? Un nuovo annuncio rimette in discussione la fine della saga

Anche se la serie principale si è conclusa all'inizio del 2026, il mondo di Stranger Things continua a espandersi. L'ultimo indizio arriva da un annuncio che, almeno per i fan più attenti, potrebbe anticipare il prossimo grande progetto legato alla saga dei fratelli Duffer.

La fine dello spettacolo e i sospetti dei fan

È stato confermato che Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale ambientato anni prima degli eventi della serie, terminerà la propria corsa nel West End di Londra il 27 dicembre 2026. La produzione di Broadway, invece, chiuderà pochi giorni dopo, il 3 gennaio 2027. Una decisione che arriva dopo quasi tre anni di repliche nel Regno Unito e che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase per questa storia.

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The First Shadow racconta il passato di Henry Creel, il ragazzo destinato a trasformarsi in Vecna, approfondendo eventi che la serie aveva soltanto accennato. Lo spettacolo ha inoltre mostrato versioni giovanili di personaggi storici come Joyce Byers e Jim Hopper, aggiungendo tasselli importanti alla mitologia di Hawkins.

Proprio per questo molti spettatori hanno considerato l'opera quasi indispensabile per comprendere alcuni aspetti della stagione finale. Non sono però mancate le polemiche: altri fan hanno contestato alcune incongruenze narrative emerse nel tentativo di collegare direttamente gli eventi del palco a quelli della serie televisiva.

Una versione Netflix potrebbe arrivare presto

La vera notizia, però, potrebbe essere un'altra. Nei mesi scorsi era emerso che Netflix aveva programmato una pausa delle rappresentazioni per registrare professionalmente lo spettacolo, seguendo una strategia simile a quella utilizzata da Disney con Hamilton.

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Con la conclusione delle repliche ormai fissata, cresce quindi l'ipotesi che la piattaforma stia preparando una versione cinematografica o televisiva di The First Shadow. Al momento non esistono conferme ufficiali sulla data di uscita, ma diversi osservatori ritengono plausibile un debutto tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027.

Per Netflix sarebbe anche un modo per mantenere vivo uno dei suoi franchise più importanti dopo la conclusione della serie principale. E considerando quanto il personaggio di Vecna sia diventato centrale negli ultimi capitoli della storia, trasformare lo spettacolo in un contenuto accessibile a tutti gli abbonati appare una mossa quasi naturale.

In attesa di annunci ufficiali, una cosa sembra certa: Hawkins potrebbe non aver ancora raccontato tutti i suoi segreti.