Evil Dead Burn: Souheila Yacoub di Dune 2 sarà la protagonista del nuovo horror di Sébastien Vaniček

Le riprese di Evil Dead Burn sono pronte a partire in Nuova Zelanda, e secondo quanto riportato da Variety, sarà Souheila Yacoub - vista in Dune - Parte Due - a interpretare il ruolo principale.

Le riprese di Evil Dead Burn, nuovo spin-off del celebre franchise horror, stanno per iniziare in Nuova Zelanda. Il film è diretto da Sébastien Vaniček e, secondo Variety, la protagonista sarà l'attrice svizzera Souheila Yacoub, recentemente apparsa in Dune - Parte Due nel ruolo della combattente Fremen Shishakli.

Yacoub, anche ballerina e attrice teatrale, ha conquistato il pubblico con un'intensa interpretazione nel sequel di Denis Villeneuve, dove il suo personaggio sacrifica la vita per salvare il proprio popolo da un attacco degli Harkonnen.

Souheila Yacoub sul red carpet de Il Conte di Montecristo alla 77ª edizione del Festival di Cannes

Vaniček ha debuttato con il film Infested (noto anche come Vermin/Vermine), una pellicola horror ambientata in un decadente complesso residenziale francese, assediato da un'invasione di ragni velenosi. Il film ha riscosso ampi consensi, vincendo premi al Fantastic Fest (Miglior Film e Miglior Regia) e ottenendo una nomination al Sitges Film Festival, dove ha ricevuto anche un riconoscimento speciale dalla giuria.

Il nuovo capitolo dell'universo Evil Dead

Al momento non è chiaro se Evil Dead Burn includerà o meno il personaggio iconico di Ash Williams, interpretato da Bruce Campbell. Tuttavia, lo stesso attore ha lasciato intendere che il leggendario eroe armato di motosega potrebbe non aver detto la sua ultima parola, dopo la conclusione della serie Ash vs. Evil Dead. Il futuro del franchise secondo Campbell e Vaniček

Durante il tour promozionale di Evil Dead Rise, Campbell aveva dichiarato: "L'idea è quella di realizzare nuovi film ogni due o tre anni, invece che aspettare un decennio tra un capitolo e l'altro. Sam Raimi e suo fratello Ivan stanno lavorando a una sorta di Bibbia narrativa per offrire una direzione chiara agli sceneggiatori e registi che si avvicineranno all'universo di Evil Dead nei prossimi anni".

La casa - Il risveglio del male: Alyssa Sutherland in una scena

Secondo l'attore, i futuri film potrebbero esplorare nuovi contesti temporali o narrativi, a partire dai celebri libri maledetti che fanno da filo conduttore alla saga.

Anche il regista Vaniček ha condiviso la sua visione: "Voglio fare un film che colpisca allo stomaco, che lasci il segno. Metterò in scena tutto l'orrore che ho dentro, sarà un'esperienza catartica. E se riuscirò a non mandare a rotoli la mia carriera, magari poi passerò ad altri generi", ha dichiarato in un'intervista a Konbini.

In arrivo un altro spin-off

Nel frattempo, è in fase di sviluppo un secondo progetto spin-off firmato da Francis Galluppi (The Last Stop in Yuma County), anche se al momento non sono emersi dettagli sulla trama o sul cast.

La casa - Il risveglio del male: Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Lily Sullivan, Jayden Daniels, Nell Fisher

Ricordiamo che l'ultimo capitolo del franchise, La Casa - Il Risveglio del Male, diretto da Lee Cronin (The Hole in the Ground), ha introdotto nuovi personaggi e scenari, spostando l'azione dalla classica ambientazione nei boschi a un contesto urbano. Il film raccontava la lotta disperata di due sorelle, interpretate da Lily Sullivan e Alyssa Sutherland, alle prese con un'oscura entità che minacciava la loro esistenza e quella della loro famiglia.