La Casa - Il Risveglio del Male 2: il sequel del reboot della saga ha una protagonista e una data di uscita

New Line e Warner Bros hanno annunciato ufficialmente la data di uscita del sequel del film horror La Casa - Il Risveglio del Male.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 24 luglio 2026 e l'attrice protagonista sarà Souheila Yacoub.

I primi dettagli del sequel

A finanziare la realizzazione del sequel del film La Casa - Il Risveglio del Male saranno New Line Cinema e Sony Pictures.

Sebastian Vaniceck ha scritto la sceneggiatura insieme a Florent Bernard e sarà il regista del film.

Nel team della produzione ci saranno anche Sam Raimi, Rob Tapert, Romel Adam, Jose Canas, Lee Cronin e Bruce Campbell, l'interprete dell'iconico ruolo di Ash nei primi capitoli della saga e nella serie televisiva.

Chi è la protagonista

L'attrice Souheila Yacoub ha recentemente recitato in Dune - Parte Due e in Planet B, film che le ha fatto conquistare una nomination ai premi César. Tra i progetti di cui è stata protagonista ci sono anche la serie No Man's Land e Climax, diretto da Gaspar Noé.

La casa - Il risveglio del male è arrivato nei cinema nel 2023 e ha incassato ben 147 milioni di dollari in tutto il mondo, cifra che aveva immediatamente fatto pensare a un possibile ritorno nei cinema con un sequel.

Il film mostrava Beth mentre fa visita alla sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle è interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell'edificio di Ellie, che dà origine a demoni in carne e ossa e spinge Beth a una battaglia primordiale per la sopravvivenza, mentre si trova ad affrontare una versione da incubo della maternità.