Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Walt Disney World e Disneyland aggiungono i luoghi del film allo Star Tours

Con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, arrivato al cinema lo scorso 18 dicembre, abbiamo avuto modo di visitare nuovi luoghi e conoscere nuovi personaggi, tutti aggiunti alla famosa attrazione Star Tours, presente nei parchi a tema Walt Disney World e Disneyland.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Un'immagine dal primo teaser

Star Tours è stata creata nel 1987, aggiornandosi costantemente seguendo il flusso degli episodi di Star Wars, presentando diverse destinazioni estrapolate da tutte e tre le trilogie, per offrire agli ospiti una combinazione unica di esperienze ogni volta. Ad esempio, negli anni scorsi Star Tours ha aggiunto il deserto di Jakku quando è uscito Star Wars: Il risveglio della forza, così come il pianeta salato Crait quando è arrivato Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Ora, con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, sono stati aggiunti la luna oceanica Kef Bir e l'attacco a un esercito di Star Destroyers nei cieli sopra Exegol, proprio come lo vediamo nel film. Proprio durante questa battaglia, la nave Star Tours riceverà un messaggio da Lando Calrissian, uno dei ritorni più attesi in questo episodio. Anche John Boyega e Oscar Isaac fanno parte dell'attrazione, grazie alle aggiunte precedenti riferite alla nuova trilogia.

Non è stata annunciata una data precisa per la finalizzazione del nuovo Star Torus, ma probabilmente sarà pronta per i visitatori nei prossimi due mesi.

Star Wars: dal 2022 un film ogni anno per arrivare a un crossover in stile MCU?