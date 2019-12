Star Wars: dal 2022 un film ogni anno per arrivare a un crossover in stile MCU?

Star Wars dovrebbe restare assente dagli schermi cinematografici per un paio di anni prima di ritornare nel 2022 con nuovi film a cadenza annuale, almeno secondo quando rivelano alcune indiscrezioni apparse online negli ultimi giorni.

La Lucasfilm starebbe pianificando in questi giorni la prossima fase della saga stellare e in passato erano stati espressi alcuni dubbi riguardanti le scelte compiute per quanto riguarda la distribuzione. Lo studio, che è sotto il controllo della Disney, starebbe però progettando un possibile ritorno dal 2022 che prevede il debutto nei cinema di un film ogni anno, ma pianificando con maggiore attenzione ogni dettaglio riguardante lo sviluppo dei progetti, a differenza di quanto accaduto con la trilogia che si è conclusa con Episodio IX che ha subito molte modifiche nel corso della produzione. Una pianificazione più curata dei titoli da portare nei cinema potrebbe invece permettere una presenza costante nei cinema, un po' come accaduto con il Marvel Cinematic Universe.

L'obiettivo sarebbe poprio quello di replicare quanto accaduto con i lungometraggi tratti dai fumetti e gettare le basi per un crossover in cui i vari protagonisti siano destinati a unire le forze per combattere un nemico comune.

Il franchise dovrebbe quindi seguire lo schema del MCU che prevede, anche in quel caso, la realizzazione di serie tv e film, tutti progetti legati tra loro.

Per ora Kathleen Kennedy e la Lucasfilm non hanno rivelato quale sarà il prossimo film ambientato nell'universo di Star Wars e, nell'attesa, i fan potranno invece vedere la serie The Mandalorian, rinnovata per una seconda stagione, e quelle dedicate a Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, progetti destinati alla piattaforma di streaming Disney+.