Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, per Rotten Tomatoes e Metacritic è un flop

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non raggiunge la sufficienza nei due popolari aggregatori di recensioni Usa, Rotten Tomatoes e Metacritic, la critica è divisa e per alcuni è il film peggiore della saga.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso la critica americana, tanto che nei due aggregatori di recensioni più noti - Rotten Tomatoes e Metacritic - il film viene bocciato.

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'abbraccio tra Daisy Ridley e Carrie Fisher nel primo teaser

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si ferma prima della sufficienza, con un punteggio del 58 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes e addirittura del 53 per cento di Metacritic. Per l'ultimo capitolo dedicato alla chiusura definitiva della saga degli Skywalker si tratta, indubbiamente, di una doccia fredda, ma resta ora da vedere se questa accoglienza così controversa possa incidere anche sul suo andamento al botteghino.

Per Rotten Tomatoes, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è il secondo peggior film dell'epopea nata dall'ingegno di George Lucas. Peggio ha fatto il controverso Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, fermo al 53 per cento. Anche Solo: A Star Wars Story, nonostante il non esaltante risultato al box office, ha portato a casa un 70 per cento, mentre appena cinque punti sotto si trova Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni, secondo capitolo della trilogia prequel al centro di posizioni polarizzate all'epoca della sua uscita. Tutti gli altri film hanno convinto in modo unanime: da Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith all'80 per cento, al Il ritorno dello Jedi con 82.

Star Wars: Episode IX, una foto di Oscar Isaac

Il primo spin-off, Rogue One: A Star Wars Story tocca l'83 per cento, mentre si arriva a 91 con Star Wars: Gli ultimi Jedi, capitolo molto criticato dai fan, ma amatissimo dalla critica che ne ha apprezzato i cambiamenti e il furore iconoclasta. Sul podio ci sono Star Wars: Il risveglio della forza e il capostipite, Guerre stellari, con 93. In cima, ovviamente, c'è il migliore di tutti: L'impero colpisce ancora.

Per Metacritic invece è un film senza possibilità di salvezza, né tantomeno speranza. "È migliore di Cats, ma per quanto tu possa vederlo e rivederlo ancora, rimane il peggior film di Star Wars degli ultimi vent'anni", così si legge nella scheda che ne riassume i voti. Andando poi più nel particolare si può notare come le cose siano in realtà più sfumate. Il giudizio sull'ultima opera di J.J. Abrams è stata accolta, infatti, con recensioni per lo più miste: ben 34 a fronte di 17 positive e appena 2 negative.

Se volete conoscere il giudizio di Movieplayer, qui trovate la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.