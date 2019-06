Star Wars: L’Ascesa di Skywalker svelerà il legame tra Rey e Palpatine?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potrebbe fare chiarezza sul legame tra Rey e l'Imperatore Palpatine?

I fan della saga di Star Wars sono ossessionati dal mistero che avvolge i genitori di Rey. Fin dal 2015, con l'uscita di Star Wars: Il risveglio della forza, il pubblico si è chiesto come mai Rey possegge la Forza. La risposta fornitale da Kylo Ren in Star Wars: Gli ultimi Jedi - per cui i suoi genitori sono due sconosciuti originari del pianeta Jakky - non ha convinto nessuno e le teorie dei fan si sono succedute l'una dopo l'altra dando adito a discussioni sul web. Sono in molti a sospettare l'esistenza di uno stretto legame tra Ray e la famiglia Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley appare nel primo teaser

Il trailer di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha gettato nuova benzina sul fuoco anticipando il ritorno dell'Imperatore Palpatine, supervillain della saga, il che aprirebbe nuove possibilità. The Express ha subito colto la palla al balzo condividendo una teoria secondo cui Palpatine sarebbe responsible della nascita di Rey. You see, Darth Vader #25 confermerebbe una teoria formulata dai fan fin dai tempi della trilogia prequel: Darth Sidious avrebbe creato Anakin Skywalker dentro sua madre Shmi manipolando i midichlorian. Anche Darth Plagueis ha lo stesso potere e può creare la vita in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, un nuovo romanzo svela come l'Imperatore Palpatine farà ritorno?

Così, ipotizzando che Palpatine sia riuscito a evitare la morte nella Death Star ne Il ritorno dello Jedi, potrebbe essere stato proprio lui a generare Rey? Dopo tutto, il suo pupillo si è rivoltato contro di lui e lo ha tradito, perciò potrebbe aver deciso di creare un nuovo potente utente della Forza da controllare per ottenere i suoi scopi. Rey potrebbe essere l'ultima Jedi destinata a portare equilibrio nella Forza, come sostiene un'antica profezia. Il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi Rian Johnson ha dichiarato di non essere preoccupato del fatto che J.J. Abrams possa ignorare gli sviluppi narrativi voluti da lui, ma si profilano altri sconvolgimenti in vista. Vedremo come verranno accolti dai fan con l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, al cinema dal 20 dicembre.