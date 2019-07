Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley conferma: "Sapremo tutto dei genitori di Rey"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker svelerà tutta la verità sui genitori di Rey, come conferma la stessa attrice Daisy Ridley.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley dirà addio al ruolo di Rey. Per l'occasione, tutto ciò che finora ci è stato taciuto sulle origini del personaggio verrà finalmente spiegato, come chiedono da tempo i fan della saga di Star Wars.

Nel climax di Star Wars: Gli ultimi Jedi, viene rivelato a Rey che i suoi genitori erano dei rigattieri che l'hanno venduta per pagarsi da bere. Ma come ha anticipato Daisy Ridley in un'intervista a USA Today, ci sono ancora molti segreti da scoprire:

"Il regista J.J. Abrams ha detto che alla domanda verrà fornita una risposta. Perciò alla fine del film sapremo tutta la questione."

