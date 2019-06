Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il titolo giapponese è uno spoiler?

Il titolo giapponese di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker potrebbe essere il più grosso spoiler sul nuovo capitolo del franchise. E soprattutto potrebbe avvalorare una teoria che i fan più fedeli conoscono ormai bene.

Sappiamo da aprile che quello che in originale si chiamerà Star Wars: The Rise of Skywalker e che in Italia è stato tradotto come Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrà titoli leggermente diversi in altri Paesi del mondo. Quando è stato ufficialmente annunciato quello con cui il film verrà distribuito in Giappone, però, devono essere stati in tanti a saltare dalla sedia: nelle sale nipponiche arriverà infatti Star Wars: Dawn of Skywalker, ovvero "L'Alba di Skywalker".

Il che sembrerebbe confermare che il nome "Skywalker" diventerà a tutti gli effetti un titolo al pari di "Jedi".

Secondo una nota teoria, infatti, l'Episodio IX avrebbe abbandonato il titolo in declino di Jedi per fondare un nuovo ordine e dare, così, anche una decisa spinta all'intera saga. Il fatto che la versione giapponese del titolo parli apertamente di "alba" e dunque di una nascita legata al nome Skywalker più che al singolo personaggio, porta quindi a credere che assisteremo alla nascita di un nuovo ordine che soppianterà, forse, quello Jedi. Ad avvalorare l'ipotesi c'è anche un altro dettaglio: il fatto che la Disney e tutti i produttori abbiano spesso dichiarato di voler rinnovare l'universo di Star Wars proprio in previsione della nuova trilogia, e questo anche a costo di sacrificare dei personaggi storici.

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'abbraccio tra Daisy Ridley e Carrie Fisher nel primo teaser

Naturalmente c'è anche chi sostiene che non ha senso parlare di spoiler o di teorie, ma solo di un errore di traduzione.

In tanti non possono credere che la Disney abbia approvato un potenziale spoiler tanto importante, ma pensano sia pi probabile che a fare confusione tra le parole "Rise" (che si riferisce all'ascesa di qualcosa o qualcuno già esistente) e "Dawn" (che indica invece il sorgere di qualcosa completamente nuovo) siano stati solo i vari distributori locali nel tentativo di rendere più accattivanti i titoli o perdendo nella traduzione le sfumature di significato dei due termini. Per scoprire la verità, però, l'attesa è ancora lunga perchè il prossimo capitolo di Star Wars: comunque preferiate chiamarlo non arriverà nei cinema prima del 18 dicembre.