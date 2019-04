Star Wars 9: JJ Abrams cambierà qualcosa de Gli Ultimi Jedi? A Rian Johnson non importa

C'è grande attesa per Star Wars 9, il nuovo capitolo della saga che sarà scritto e diretto da J.J. Abrams, e gira voce che il regista metterà mano a Gli ultimi Jedi per attuare dei cambiamenti rispetto al discusso capitolo precedente. Ma a Rian Johnson sembra non importate poi molto.

Il regista e autore è stato ospite dell'ultimo CinemaCon per presentare il nuovo film Knives Out, ma per l'occasione l'inviato di MTV gli ha chiesto un parere su alcune voci: pare che Abrams si stia preparando a sconvolgere l'universo di Guerre Stellari con Star Wars: Episode IX e che per farlo dovrà mettere mano ad alcune linee narrative di Star Wars: Gli ultimi Jedi. La risposta di Johnson? Ha spiazzato molti: "L'ho detto: voglio abbandonare tutte le mie aspettative. Vorrei sedermi ed essere intrattenuto. Voglio essere sorpreso e voglio entusiasmarmi, come ogni spettatore. Vorrei tanto che facesse delle cose che non mi aspetto. Il motivo per cui oltre a far film vado al cinema è questo".

Star Wars 9: il poster leaked svela i Cavalieri di Ren e nuovi personaggi

Rian Johnson ha ammesso di non sapere cosa J.J. Abrams possa avere in serbo per i fan di Star Wars perchè, come ha detto, loro due hanno parlato pochissimo dell'Episodio 9. Al momento sappiamo che il nodo del contendere dovrebbero essere le origini di Rey (Daisy Ridley), rivelate ne Gli ultimi Jedi da Kylo Ren (Adam Driver): Abrams stravolgerà la storia oppure troverà un modo per inserire nuovamente la svolta narrativa anche nel suo film? Lo scopriremo solo quando Star Wars 9, uno dei film più attesi dell'anno, arriverà in sala verso la fine dell'anno. Intanto durante il prossimo weekend (11-15 aprile) si svolgerà a Chicago l'evento Star Wars Celebration 2019, in cui dovrebbero essere rivelati nuovi dettagli del prossimo film e dovrebbe essere mostrato il primo trailer ufficiale.