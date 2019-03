Star Wars 9: il poster leaked svela i Cavalieri di Ren e nuovi personaggi

Marica Lancellotti

La segretezza che circonda Star Wars 9 potrebbe essere stata violata: è appena approdato online un poster leaked che svela nuovi personaggi e i Cavalieri di Ren.

Si tratta naturalmente di un'immagine trapelata in rete, che in teoria sarebbe dovuta rimanere segreta fino al mese prossimo, in cui, durante la Star Wars Celebration, saranno svelati il titolo ufficiale e il primo trailer di Star Wars: Episode IX.

Intanto però possiamo dare un'occhiata ai Cavalieri di Ren e notare quanta somiglianza ci sia con Kylo. Sembrano armati non di spade laser, o di qualunque altra arma si associ ai Sith, ma di armi molto più antiche. Gli stormtroopers rossi hanno un'aria alquanto minacciosa, mentre la donna in viola sulla destra dovrebbe essere il personaggio ancora top secret di Keri Russell, che ieri sera, ospite nel salotto di Stephen Colbert, ha solo rivelato di avere: "il costume più cool di tutto il film".

Possiamo notare anche C-3PO con in mano la balestra di Chewie, Zorii e Jannah tra le new entry.

Star Wars: Episodio IX arriverà nei cinema il prossimo 18 dicembre ed è tra i film più attesi del 2019. Fanno parte del cast, oltre a Oscar Isaac, Daisy Ridley, Adam Driver, Lupita Nyong'o, John Boyega, Kelly Marie Tran, Mark Hamill e Carrie Fisher, grazie ad alcune scene inedite girate prima della sua morte.