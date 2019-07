Star Trek: Quentin Tarantino chiarisce un mistero legato al film

Quentin Tarantino torna a parlare del suo progetto su Star Trek facendo chiarezza su un mistero legato al film.

Dopo i reboot di Star Trek targati Bad Robots, CBS All Access è ritornata all'originale timeline di Star Trek con Star Trek: Discovery e l'imminente Star Trek: Picard. Come si collocherà nella linea del racconto il film che Quentin Tarantino sta scrivendo? Farà parte della timeline originale o della timeline Kelvin adottata dai reboot? Ecco la risposta del regista:

"Non so quanto possa rivelare. Ciò che posso dire è che il film avrà a che vedere con la timeline di Chris Pine. Non riesco ancora a capire, e J.J. Abrams non me lo può spiegare, ciò che è successo nel primo film che ha cancellato gli eventi. Non mi convince. Non mi piace. Voglio che gli eventi siano accaduti. Benedict Cumberbatch non è Khan, giusto? Khan è Khan. Ho detto a J.J. 'Non capisco questo' e lui ha risposto 'Ignoralo! Non piace a nessuno. Fai cosa vuoi. Se vuoi che accada esattamente ciò che accade nella serie fallo.'"

Quentin Tarantino non è entrato a fondo nella meccanica della timeline Kelvin (secondo cui la materia rossa avrebbe creato un buco nero che avrebbe trasportato lo Spock di Leonard Nimoy e un gruppo di Romulani indietro nel tempo) , ma a quanto pare J.J. Abrams gli avrebbe lasciato carta bianca per la sua storia. un altro tema che sta a cuore ai fan riguarda l'ipotetica presenza nel film dei personaggi originali di Star Trek, in particolare del Capitano James T. Kirk di William Shatner. Tarantino ammette, però, di essere stato molto colpito dall'interpretazione di Chris Pine e Zachary Quinto dei personaggi di Kirk e Spock:

"La ragione per cui sono intrigato dalla versione di J.J. Abrams è la fantastica interpretazione che Chris Pine ha fornito del Capitano Kirk. Lui ha ridato vita al Capitano Kirk di William Shatner. Non è un altro personaggio, è quello di William Shatner. E Zachary Quinto è lo Spock di Leonard Nimoy, sono grandiosi".

In precedenza Quentin Tarantino ha conferma che il suo progetto su Star Trek avrà il rating R, quindi sarà un film adulto, il regista lo ha definito "Pulp Fiction nello spazio". Restiamo in attesa per conoscere nuovi dettagli sul progetto.

Il 19 settembre arriverà al cinema l'ultimo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, che dopo Cannes, ad agosto verrà presentato al Locarno Film Festival 2019 in Piazza Grande. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.