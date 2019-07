Quentin Tarantino: "Il mio Star Trek sarà Pulp Fiction nello spazio!"

Quentin Tarantino torna a parlare del film su Star Trek che sta scrivendo definendolo 'Pulp fiction nello spazio'. Al momento non è chiaro se il progetto su Star Trek sarà l'ultimo film di Tarantino o meno, l'autore stesso non ha ancora le idee chiare al riguardo. per adesso sappiamo che il film sci-fi avrà un rating R e che, al di là del materiale di partenza, avrà un retaggio molto personale.

Il regista Quentin Tarantino sul set del film Death Proof, episodio del double feature Grind House

In una nuova intervista a Deadline Quentin Tarantino ha anticipato che il suo Star Trek sarà come "Pulp Fiction nello spazio":

"Non so se Paramount apprezzerà l'idea e la sceneggiatura, ma quando si parla di Star Trek non hanno niente da perdere. Deadpool ha dimostrato che puoi ripensare questi temi e personaggi realizzandoli in modo diverso. Ancor prima che J.J. Abrams venisse a conoscenza della mia idea il suo pensiero era che se volevo fare un film col rating R per lui andava bene. Se volevo fare Il mucchio selvaggio nello spazio andava bene."

Ma Il mucchio selvaggio non è l'unico termine di paragone che Tarantino ha in mente quando descrive il suo Star Trek. Ecco le parole del regista: "Mi dà fastidio Simon Pegg. Non conosce questo progetto e fa commenti come se sapesse di cosa parla. Ha detto "Beh, certo non sarà Pulp Fiction nello spazio." E invece sì! Se lo farò, sarà esattamente così. Sarà Pulp Fiction nello spazio. Quando scrivo la sceneggiatura cerco questo vibe, non ho mai scritto un film di fantascienza, ma nessuno di questi film ha gli ingredienti che gli metterò io. Ed è questa la ragione per cui Paramount lo vuole fare. Sarà un progetto unico".

Tarantino aggiunge di essere affascinato dall'elemento gangster che stanno mettendo nel nuovo Star Trek, che sembrerebbe funzionare molto bene. Il gangster, Pulp Fiction e Il mucchio selvaggio sarebbero i punti di riferimento nel misterioso progetto su Star Trek. Cosa ne verrà fuori? Lo scopriremo prossimamente.

Nel frattempo sono in molti a fare il conto alla rovescia per l'uscita settembrina di C'era una volta a... Hollywood, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, che dopo Cannes, ad agosto verrà presentato al Locarno Film Festival 2019 in Piazza Grande.