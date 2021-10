Squid Game: Netflix modificherà i numeri di telefono nella serie dopo gli scherzi telefonici

Dopo gli scherzi telefonici ai proprietari dei numeri di telefono apparsi in Squid Game, Netflix ha deciso di intervenire per porre fine al supplizio.

Dopo l'incredibile successo che ha travolto Squid Game, Netflix ha annunciato che modificherà i numeri di telefono che compaiono nella serie a causa degli infelici scherzi telefonici fatti dagli utenti che hanno provato a digitare i numeri in questione scoprendo che sono reali.

Squid Game: una scena della serie tv coreana

Qui la nostra recensione di Squid Game. La serie survival coreana ruota attorno a un "gioco" sadico, in cui i giocatori si trovano senza altra scelta che partecipare a una serie di strane sfide che dovranno vincere se non vogliono perdere la vita. Lo show contiene numeri di telefono visibili in più scene (un numero di telefono è anche chiaramente visibile nel trailer).

Reuters, che in precedenza aveva riportato la notizia, ha riferito che Netflix e la società di produzione Siren Pictures affermano di non aver incluso intenzionalmente un numero completo e di non essere consapevoli che il numero mostrato appartenesse. Linea che ha portato un vero e proprio dramma nella vita della proprietaria del vero numero di telefono mostrato in Squid Game.

Squid Game 2: una seconda stagione è possibile, ad una condizione, spiega lo sceneggiatore

Netflix ha confermato a The Verge che i numeri che appaiono in Squid Game verranno modificati, aggiungendo che spera che il cambiamento porrà fine agli scherzi telefonici.

Un uomo che afferma di essere il proprietario di uno dei numeri ha detto a un media locale di essere stato "bombardato" con messaggi e chiamate. Tuttavia, sembra che più persone abbiano ricevuto da spettatori entusiasti di Squid Game. A quanto pare finalmente la catena sta per interrompersi con l'intervento di Netflix.