La Promessa anticipazioni 16 agosto: Curro pronto a tutto per Angela, anche al carcere

Curro prende una decisione drastica per proteggere Angela, mentre Don Lorenzo pretende di accelerare le nozze. Intanto Petra lotta contro il tetano e Jacobo è geloso per la vicinanza tra Martina e Adriano.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 16 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, Curro per salvare Angela da Lorenzo propone un patto estremo a Leocadia. Intanto il medicinale portato da Manuel non basta e Padre Samuel dà l'estrema unzione a Petra. Jacobo geloso di Martina.

La Promessa anticipazioni: Curro pronto a sacrificarsi per Angela

Il giovane valletto comprende che la situazione sta diventando sempre più pericolosa e decide di giocare la sua ultima carta. Curro propone infatti a Leocadia di intervenire prima che sia troppo tardi. Per impedire il matrimonio tra Angela e Don Lorenzo, il ragazzo si dice pronto persino a farsi arrestare oppure a sparire per sempre. La sua scelta mette Leocadia davanti a una decisione estremamente delicata.

Angela fa infuriare Don Lorenzo

Nel frattempo, Angela prende una decisione destinata a complicare ulteriormente i rapporti con il Capitano. La ragazza si offre di andare a Villalquino per recuperare un amico di Jacobo. Un'iniziativa apparentemente innocua che, però, provoca la furia di Don Lorenzo.

Don Lorenzo e Angela

Il Capitano pretende che Leocadia acceleri le nozze, ma riceve una risposta netta: il matrimonio resterà fissato tra tre mesi.

Petra lotta disperatamente contro il tetano

Sul fronte della servitù, l'attenzione è tutta sulle condizioni di Donna Petra. Manuel torna alla tenuta con il medicinale sperimentale procurato dal dottor Salazar, nella speranza di riuscire a salvare la governante. Il medico, tuttavia, ha già avvertito che la cura potrebbe non funzionare.

Con il tetano ormai in uno stadio avanzato, Petra continua a peggiorare e il farmaco non sembra produrre gli effetti sperati.

Padre Samuel interpretato da Daniel Schröder

Samuel si prepara al gesto più doloroso

La situazione di Petra diventa talmente drammatica da spingere Padre Samuel a intervenire. Il sacerdote le somministra l'estrema unzione, mentre la servitù assiste con dolore a quello che potrebbe essere l'ultimo momento della governante. La speranza di salvarla sembra ridursi sempre di più.

Jacobo diventa geloso di Martina e Adriano

Anche tra i giovani della tenuta non mancano tensioni e sospetti. Dopo la partenza di Catalina, Martina decide di dedicarsi ai piccoli Andrés e Rafaela e di aiutare Adriano nella loro cura. La sua presenza accanto al ragazzo diventa però sempre più frequente.

Jacobo non resta indifferente alla situazione: la vicinanza tra Martina e Adriano alimenta infatti la sua gelosia e rischia di compromettere un altro equilibrio sentimentale.