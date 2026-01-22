Squid Game è la serie più vista di Netflix: ecco il violento evento storico che ha ispirato la storia!

Squid Game è la serie più vista nella storia di Netflix, con 265,2 milioni di spettatori, con la prima staigone al primo posto nella Top 10 della piattaforma, superando anche la numero 1 tra le serie in lingua inglese, Mercoledì, ferma a 252,1 milioni di visualizzazioni.

Nonostante le recensioni più contrastanti delle successive due stagioni, la serie ha consolidato il proprio status in cima alla classifica Netflix delle produzioni più apprezzate dagli abbonati della piattaforma di proprietà del colosso dello streaming.

La vera storia che ha ispirato Squid Game

La trama distopica di Squid Game in cui i giocatori scelgono di partecipare a versioni mortali di giochi per bambini nella speranza di poter vincere 4,56 miliardi di won, è fittizia e non è basata su una storia vera. Nonostante la trama e i personaggi non siano reali, la narrazione è basata su alcuni elementi che hanno verità storica.

Primo piano del protagonista di Squid Game

In particolare, il ruolo di Seong Gi-hun è stato ispirato dal violento sciopero della SsangYong Motor: si tratta di un evento reale della storia sudcoreana che iniziò quando Shangai Automotive Industry Corporation, nel gennaio 2009 presentò istanza di fallimento. Shangai Automotive Industry Corporation deteneva una quota di SsangYong Motor Company. Ci furono licenziamenti in massa e circa 2.000 lavoratori si dimisero. Tagliato il 36% della forza lavoro, furono licenziati tutti i 970 dipendenti dello stabilimento sudcoreano a Pyeongtaek. Gli operai scioperarono per 77 giorni e il conflitto tra operai e polizia fu descritto come uno dei più feroci nella storia della Corea del Sud.

L'ispirazione degli scontri tra scioperanti e polizia per Squid Game

Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha fatto riferimento proprio al licenziamento di quei lavoratori per far comprendere quanto rapidamente un individuo possa cadere in contesto economico brutale: "Attraverso il riferimento ai licenziamenti della SsangYong Motor, volevo mostrare che qualsiasi persona ordinaria della classe media nel mondo in cui viviamo oggi può scendere all'ultimo gradino della scala economica da un giorno all'altro" ha dichiarato il creatore di Squid Game.

Hwang Dong-hyuk ha proseguito: "Penso che gli spettatori di tutto il mondo si identifichino profondamente con il tema della disuguaglianza economica rappresentato in Squid Game".