Squid Game 2: una seconda stagione è possibile, ad una condizione, spiega lo sceneggiatore

Riguardo Squid Game 2, lo sceneggiatore e regista Hwang Dong-hyuk, ha aperto alla possibilità di realizzazione di una seconda stagione della serie targata Netflix. Hwang, però, ha anche dichiarato di essere interessato a scrivere un sequel soltanto qualora venga coinvolta una writers room.

Locandina di Squid Game

Nel corso di un'intervista con Variety, Hwang Dong-hyuk ha parlato dell'estremo successo del suo k-drama e di un eventuale sequel di Squid Game. A questo proposito, lo sceneggiatore e regista ha dichiarato di essere interessato a realizzare la seconda stagione del suo progetto soltanto qualora venga coinvolta anche una writers room. Hwang Dong-hyuk ha spiegato: "Al momento non ho sviluppato idee. Fare una cosa del genere è sempre abbastanza stancante. Se dovessi dare vita a una seconda stagione di Squid Game, vorrei un'intera writers room in modo tale da poter esplorare punti di vista molteplici".

Come riportato da NME, Hwang ha confessato di non essere in grado di lavorare in team ma ha anche ammesso che sta provando a migliorare in questa tipologia di attività. Infine, il regista ha anche rispedito al mittente le critiche ricevute dalla sua serie, accusata di aver scopiazzato quanto raccontato da As the Gods Will e Battle Royale: "Sì, è vero, prima di scrivere la mia serie ho letto tantissimi fumetti giapponesi e ho tratto ispirazione da Battle Royale! Mi sono chiesto cosa avrei combinato a prendere parte a giochi del genere!".

Il regista ha continuato: "Tuttavia, ho sempre trovato le sfide di Battle Royale Liar Game fin troppo complesse. Quindi, ho basato il mio progetto su sfide rivolte a bambini". Nel corso della conferenza CODE 2021, Ted Sarandos ha dichiarato che Squid Game potrebbe diventare lo show più visto di sempre su Netflix. Al momento, la serie (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Squid Game) si è affermata come una delle più viste in lingua straniera ed è diventato lo show coreano dal maggiore successo di sempre negli Stati Uniti.