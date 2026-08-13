Reacher 4: quando escono gli altri episodi? Il calendario completo della stagione

La quarta stagione della serie con Alan Ritchson è arrivata ieri su Prime Video con i primi tre episodi: ecco le date di uscita di tutte le nuove puntate fino al finale del 16 settembre

La quarta stagione di Reacher, dopo poco più di un anno d'attesa, ha esordito su Prime Video mercoledì 12 agossto 2026 con i primi tre episodi. Per i successivi bisognerà aspettare un po' di più, ma niente che sia insostenibile per i fan: la serie proseguirà con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 16 settembre, quando è previsto il finale di stagione.

Reacher 4: il calendario degli episodi

La stagione 4 è composta complessivamente da 8 episodi. Dopo il debutto dei primi tre capitoli, quindi, ne restano cinque ancora da vedere. Prime Video ha scelto una distribuzione iniziale in tre episodi, seguita da un'uscita settimanale. Il quarto episodio sarà disponibile il 19 agosto, mentre i successivi arriveranno ogni mercoledì fino al finale del 16 settembre.

Ecco il calendario completo:

Ep. 1 - City of Brotherly Love, mercoledì 12 agosto 2026

Ep. 2 - Cage Fight, mercoledì 12 agosto 2026

Ep. 3 - One Small Step, mercoledì 12 agosto 2026

Ep. 4 - Karambits and Pieces, mercoledì 19 agosto 2026

Ep. 5 - Bridge, mercoledì 26 agosto 2026

Ep. 6 - Plum Out of Luck, mercoledì 2 settembre 2026

Ep. 7 - Vote for Sampson, mercoledì 9 settembre 2026

Ep. 8 - Cut (finale), mercoledì 16 settembre 2026

Di cosa parla la quarta stagione di Reacher?

In questa nuova stagione Jack Reacher, interpretato ancora una volta da Alan Ritchson, viene coinvolto in un caso dopo un incontro con una sconosciuta nella metropolitana di Philadelphia. Quello che inizialmente sembra un episodio casuale porta Reacher dentro un mistero molto più grande e pericoloso.

La sinossi ufficiale del nuovo ciclo di episodi descrive proprio l'incontro nella metropolitana di Philadelphia come l'evento che trascina Reacher al centro del nuovo caso.

La quarta stagione prende spunto da I dodici segni (in lingua originale, Gone Tomorrow), il 13° romanzo della serie letteraria di Lee Child dedicata all'ex investigatore militare.

Per chi vuole iniziare o recuperare la serie, sulla piattaforma streaming, previo abbonamento, sono disponibili anche le tre stagioni precedenti.