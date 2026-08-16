Be My Sunshine, anticipazioni dal 17 al 23 agosto: Poyraz chiede a Haziran di sposarlo

Poyraz prepara una romantica sorpresa per Haziran e le chiede di sposarlo. Intanto una bambina viene trovata al boutique hotel, Hanife affronta il marito violento e il segreto di Zeynep rischia di diventare pubblico.

Be My Sunshine torna con nuovi episodi dal 17 al 23 agosto, dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Canale 5, con una settimana ricca di emozioni, matrimoni, segreti e nuovi problemi per i protagonisti dell'isola. Al centro delle prossime puntate ci saranno la storia d'amore tra Haziran e Poyraz, la vicenda della piccola Deniz e della madre Hanife, ma anche la malattia di Zeynep, che rischia di diventare un segreto sempre più difficile da mantenere.

Anticipazioni Be My Sunshine dal 17 al 23 agosto

Le prossime puntate di Be My Sunshine saranno caratterizzate da importanti svolte sentimentali e familiari. Poyraz prepara una romantica proposta di matrimonio per Haziran, mentre Alper e Melisa arrivano finalmente alle nozze. Nel frattempo, il ritrovamento di una neonata al boutique hotel apre una nuova e delicata storia destinata a coinvolgere Haziran, Poyraz e tutti gli abitanti dell'isola.

Lunedì 17 agosto: Poyraz chiede a Haziran di sposarlo

Poyraz prepara una proposta di matrimonio molto particolare per Haziran e coinvolge Selma, Fatih, Alper, Melisa, Biricik e Beyazit, chiedendo loro di mettere in scena i momenti più importanti della loro storia d'amore. Al termine della rappresentazione, Haziran accetta di diventare sua moglie.

Merve Nur Bengi, Eylül Ersöz e Rami Narin

Intanto, Melisa e Alper cercano di gestire le pressioni dei genitori di lui. Alper arriva anche a confessare un episodio del proprio passato di cui si vergogna profondamente.

Idil, disperata per la partenza di Batu, riceve un suo messaggio e decide di raggiungerlo. Latif, inizialmente contrario, alla fine accetta di lasciarla partire. Nel frattempo, Haziran scopre che Zeynep è malata, ma la madre tende a minimizzare la gravità della situazione.

Martedì 18 agosto: arrivano nuove nozze sull'isola

Il matrimonio di Alper e Melisa, celebrato dal sindaco Latif, diventa un momento di festa per tutti. La cerimonia offre anche l'occasione per ufficializzare diverse relazioni: Poyraz e Haziran consolidano il loro futuro insieme, mentre Biricik e Beyazit annunciano il fidanzamento.

La sorpresa più grande arriva però da Selma e Fatih, che decidono di sfruttare la presenza di Latif e degli invitati per dichiarare, proprio in quel momento, la loro intenzione di sposarsi.

Dopo l'euforia, però, la quotidianità porta con sé le prime difficoltà. Emergono tensioni tra Zeynep e Latif e tra Selma e Fatih, mentre anche la relazione tra Biricik e Beyazit mostra le prime crepe.

Ayça Aysin Turan e Alp Navruz

A sconvolgere ulteriormente gli equilibri è il ritrovamento di una bambina di pochi mesi al Boutique Hotel. Nessuno sembra sapere da dove provenga né chi sia la sua famiglia.

Mercoledì 19 agosto: Haziran e Poyraz scoprono la verità sulla bambina

Haziran e Poyraz si prendono cura della neonata lasciata all'hotel dopo la sera del matrimonio. Intanto Selma cerca di trovare una soluzione per sostenere le spese universitarie di Nehir, mentre Fatih è costretto a cercare un secondo lavoro.

Sull'isola arrivano anche Suzan, la sorella di Sadik, e suo figlio Okan. La donna si trova in gravi difficoltà economiche.

Al Boutique Botel si presenta inoltre Hanife, una giovane donna interessata a ottenere un posto di lavoro. Haziran e Poyraz scoprono presto una verità sconvolgente: Hanife è la madre della bambina. La ragazza è stata costretta ad abbandonarla per proteggerla dal marito violento.

Bülent Çolak e Fatih Yücebag

Nel frattempo, Beyazit manifesta atteggiamenti sempre più possessivi nei confronti di Biricik, mettendo a dura prova il loro rapporto.

Giovedì 20 agosto: Hanife è minacciata dal marito

Haziran e Poyraz accompagnano Hanife da Aliye, che accetta di occuparsi della bambina mentre la giovane cerca di lavorare. La storia di Hanife diventa ancora più drammatica quando si scopre che è figlia di un isolano scomparso in mare e che la sua casa e i suoi terreni sono stati acquistati da Doygun.

La ragazza si ritrova quindi senza denaro e senza una casa e, soprattutto, continua a essere perseguitata dal marito Nihat.

Bedia Ener nel ruolo di Aliye Özgür

L'uomo arriva al boutique hotel e minaccia Hanife, ma Nehir interviene per fermarlo e chiama la polizia. Haziran e Poyraz decidono di aiutare la giovane e, insieme agli abitanti dell'isola, organizzano una raccolta fondi.

Il problema principale, però, resta la denuncia contro Nihat: Hanife deve dimostrare i maltrattamenti subiti per evitare di rischiare nuovamente di perdere la figlia.

Intanto Latif si prende cura con grande amore di Zeynep, occupandosi della casa e cucinando per lei. Fatih, invece, cerca disperatamente di procurarsi del denaro senza che Selma lo scopra.

Venerdì 21 agosto: Deniz scompare nel caos dell'hotel

Poyraz e Haziran, aiutati da Sadik, Görkem, Fatih e Biricik, organizzano un piano per proteggere Hanife e Deniz. Il gruppo riesce a riprendere Nihat mentre minaccia Hanife con un coltello e tenta di portarle via la bambina. Il filmato sarà poi consegnato alla polizia.

Nel frattempo, Ozan ha un malore dopo aver mangiato un muffin preparato da Nehir e ha bisogno di un'iniezione di insulina per riprendersi. Suzan accusa Nehir di aver tentato di uccidere suo figlio e minaccia di denunciare i dipendenti del boutique hotel.

La situazione precipita ulteriormente quando Burak confonde le chiavi delle camere. Lo scambio provoca una serie di equivoci e porta Melisa e Alper, Fatih e Selma, oltre a Suzan e Görkem, a entrare nelle stanze sbagliate. Nel caos generale, però, arriva la notizia più preoccupante: Deniz è scomparsa.

Merve Nur Bengi, Alp Navruz, Eylül Ersöz e Rami Narin

Sabato 22 agosto: gli assistenti sociali decidono il destino di Deniz

Gli assistenti sociali sono intenzionati a togliere la bambina a Hanife e la giovane, terrorizzata, pensa di fuggire dall'isola. Haziran e Poyraz si mettono subito sulle sue tracce e, dopo averla trovata, cercano di convincerla a restare promettendole tutto il loro aiuto.

Intanto Fatih e Selma pensano che i loro nuovi coinquilini possano essere Alper e Melisa. Selma telefona quindi a Melisa per proporle di andare a vivere insieme a loro.

Anche la relazione tra Biricik e Beyazit attraversa un momento delicato. La ragazza rimprovera il fidanzato per il suo comportamento eccessivamente possessivo. Görkem assiste alla discussione e si offre di insegnare a Beyazit come comportarsi.

Alp Navruz

Nel frattempo, Sadik tenta di impedire alla sorella Suzan di trasferirsi da lui sfruttando la sua allergia ai gatti. Il piano fallisce e Suzan finisce comunque per andare a vivere a casa sua, arrivando persino a cacciare Görkem.

La situazione di Deniz, però, finalmente si risolve: gli assistenti sociali stabiliscono che la bambina può restare con Hanife. Haziran e Poyraz, dopo aver contribuito a risolvere la vicenda, cercano di concedersi una serata romantica, ma vengono interrotti da una telefonata di Zeynep.

La donna è furiosa perché tutta l'isola sembra ormai conoscere la sua malattia e teme di essere compatita. Intanto tra Nehir e Okan cresce sempre di più la complicità.

Domenica 23 agosto: il segreto sulla malattia di Zeynep rischia di esplodere

Durante una cena a casa di Zeynep e Fatih, alla presenza di Haziran e Poyraz, Zeynep manifesta ancora una volta il proprio disappunto. Nonostante solo quattro persone fossero a conoscenza della sua malattia, la donna si è accorta che ormai la notizia si è diffusa sull'isola.

Zeynep avrebbe voluto mantenere la situazione privata e non sopporta l'idea che gli altri inizino a trattarla diversamente.

La conferma arriva durante una serata a casa di Latif e Selma. Mentre i protagonisti partecipano a un gioco di società insieme a Melisa e Alper, proprio Melisa si lascia sfuggire che Zeynep è malata. Selma scopre così la verità, nonostante Fatih avesse intenzione di raccontargliela personalmente.

Nel frattempo, Haziran e Poyraz elaborano un piano per aiutare i proprietari delle case finite nelle mani di Doygun: i due decidono di mettere in circolazione una falsa notizia per riuscire a recuperare gli immobili.

Anche Görkem e Sadik sono alle prese con un problema: i due escogitano un piano per riuscire a mandare Suzan via dalla loro casa.

Poyraz e Haziran) in una scena della dizi turca

Haziran prepara una sorpresa per Poyraz

Haziran organizza inoltre una festa a sorpresa per il compleanno di Poyraz. Nel frattempo, Nehir e Okan diventano sempre più complici dopo aver messo in pratica un antico rituale. Suzan, però, non vede di buon occhio la loro vicinanza e si oppone fermamente alla loro possibile relazione.

Biricik e Beyazit ritrovano finalmente un po' di serenità, ma il ragazzo continua a voler tenere Biricik lontana da sua madre.

Görkem convince poi Sadik a partecipare a una maratona organizzata sull'isola per sostenere le persone che hanno perso la casa a causa di Doygun.

A movimentare ulteriormente la trama arriva infine Hasan, un giornalista che condivide un importante passato con Selma. Il suo arrivo potrebbe portare alla luce nuovi segreti e riaprire una storia che sembrava ormai appartenere al passato.