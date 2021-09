Squid Game: il dramma della proprietaria del vero numero di telefono mostrato nella serie Netflix

La proprietaria del numero di telefono mostrato nel primo episodio di Squid Game, celebre serie di successo sudcoreana, ha deciso di contattare Netflix dopo aver scoperto che, a causa della popolarità dello show, la sua vita non sarebbe stata più la stessa.

In una recente intervista con SBS News, la proprietaria del numero ha rivelato di non riuscire più a vivere normalmente a causa delle decine di telefonate che riceve quotidianamente, giorno e notte; disagio dovuto alla popolarità dello show realizzato da Netflix. Dopo aver contattato dei rappresentati della piattaforma streaming la donna ha affermato che i produttori le hanno semplicemente detto di "cambiare il suo numero", aggiungendo che questa è l'"unica opzione" per risolvere la sua situazione.

"Non possiamo farci niente poiché il numero di telefono ormai è pubblico e noi non l'abbiamo fatto intenzionalmente", avrebbe risposto il team di produzione di Squid Game alla proprietaria, secondo SBS News. "Onestamente, pensiamo che l'unica soluzione per te sia cambiare il tuo numero."

Tuttavia, la proprietaria ha svelato che cambiare il numero non è una strada percorribile per lui poiché quello specifico numero di telefono è legato ad un'attività che gestisce da "quasi 20 anni". La donna ha anche criticato il team di produzione per averle offerto soltanto 600 dollari (in Won sudcoreano) come compenso per il suo disagio.