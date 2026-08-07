Addio allo Squid Game di David Fincher: Netflix ha cancellato Heckler, lo spin-off americano

Il progetto in lingua inglese affidato al regista di Fight Club non rientrerebbe più nei piani di Netflix. Per Fincher, intanto, le priorità sono già cambiate: a che punto sono le riprese di The Adventures of Cliff Booth.

Per anni è rimasto uno dei progetti più intriganti e misteriosi legati all'universo di Squid Game. Ora, però, la strada immaginata da David Fincher per lo spin-off della serie sudcoreana sembra essersi interrotta prima ancora di arrivare sul set. Il futuro del franchise Netflix potrebbe infatti prendere una direzione molto diversa da quella ipotizzata negli ultimi tempi.

Heckler, lo Squid Game di David Fincher non sarebbe più nei piani di Netflix

Squid Game

Secondo quanto riportato da The Playlist, Heckler, titolo di lavorazione dello spin-off in lingua inglese di Squid Game, non sarebbe più in sviluppo presso Netflix. Una decisione che chiuderebbe un percorso iniziato diversi anni fa, quando la piattaforma sembrava intenzionata a costruire una versione americana del fenomeno creato da Hwang Dong-hyuk.

Il progetto avrebbe dovuto coinvolgere anche Dennis Kelly, autore della serie britannica Utopia, chiamato a lavorare alla sceneggiatura. Nonostante l'impostazione statunitense della storia, tra le possibilità considerate c'era quella di realizzare le riprese nel Regno Unito.

Con il passare del tempo, però, qualcosa sarebbe cambiato. Tra nuovi equilibri interni a Netflix e gli altri impegni cinematografici di David Fincher, Heckler avrebbe progressivamente perso slancio. Lo streamer sembrerebbe inoltre orientato verso una strategia più internazionale, con eventuali produzioni costruite attorno ai singoli mercati anziché affidare l'espansione del franchise a un unico spin-off americano.

Le ipotesi sul futuro del franchise

Al momento non risultano comunque serie regionali ufficialmente in lavorazione e Netflix non ha commentato l'indiscrezione. Del resto, Heckler non era mai stato annunciato formalmente dalla piattaforma, nonostante i rumor circolati dal 2024 e le successive voci su possibili riprese nel 2026.

E Cate Blanchett? Il suo cameo nel finale di Squid Game, nei panni di una reclutatrice attiva a Los Angeles, aveva immediatamente alimentato le teorie su un collegamento con il progetto di Fincher. Hwang Dong-hyuk aveva però escluso questa lettura e, secondo le nuove informazioni, il personaggio non sarebbe mai stato concepito per Heckler. L'attrice, dal canto suo, si era detta "assolutamente disponibile" all'idea di tornare nell'universo della serie.

David Fincher pensa a Cliff Booth e ai suoi prossimi film

The Adventures of Cliff Booth, Brad Pitt in un primo piano

Lo stop a Heckler libera definitivamente David Fincher da un progetto che ormai sembrava essere scivolato in secondo piano. Il regista ha infatti concentrato le proprie energie su The Adventures of Cliff Booth, seguito di C'era una volta a... Hollywood scritto da Quentin Tarantino e interpretato nuovamente da Brad Pitt.

Il film ha concluso le riprese principali, ma sono previste alcune giornate aggiuntive sul set. Per questa fase Fincher ritroverà il direttore della fotografia Jeff Cronenweth, già suo collaboratore in titoli come Fight Club, The Social Network, Millennium - Uomini che odiano le donne e Gone Girl. Cronenweth sostituirà infatti Erik Messerschmidt, impegnato su The Batman Part II.

Dopo Cliff Booth, le possibilità sul tavolo restano numerose per il regista: dal prequel televisivo di Chinatown scritto dal compianto Robert Towne al western Bitterroot, senza dimenticare un nuovo progetto sviluppato insieme alla sceneggiatrice di Gone Girl Gillian Flynn.

Insomma, tutto c'è sul piatto tranne lo spin-off di Squid Game e a David Fincher sembra andare bene così.