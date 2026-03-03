Squid Game: in arrivo la versione VIP di The Challenge, nel cast anche Mel B delle Spice Girls

Squid Game ha ispirato la creazione di un nuovo show: Netflix ha infatti annunciato la produzione di The VIP Challenge.

Il nuovo progetto spinoff seguirà la struttura del reality arrivato per la prima volta sugli schermi della piattaforma nel 2023, ma con un gruppo di concorrenti famosi.

Lo show spinoff di Squid Game

Tudum ha svelato che otto VIP si metteranno alla prova con sfide e giochi ispirati a Squid Game e che potranno essere superati grazie ad astuzia, strategia e capacità.

A sfidarsi negli episodi saranno Dylan Efron (The Traitors), Hannah Godwin (The Bachelor), Kim Zolciak (The Real Housewives of Atlanta), Ryan Serhant (Owning Manhattan), la content creator Kristy Sarah, la cantante delle Spice Girls Mel B, il campione NBA Tristan Thompson, e Viper, che aveva partecipato alla seconda stagione di Squid Game: The Challenge.

Ecco il primo teaser del nuovo show:

Lo sviluppo della versione americana

Netflix, da tempo, ha già annunciato il lavoro su Squid Game: America, una versione statunitense della serie coreana in cui è coinvolto anche David Fincher. I due show dovrebbero essere collegati tra loro: al termine dello show originale, infatti, Gi-hun, il personaggio principale degli episodi originali, si sacrifica per salvare la figlia di Jun-hee (Jo Yuri), Player 222. Front Man (Lee Byung-hun) ordina poi l'evacuazione dell'isola, ma prima salva la bambina e, diversi mesi dopo, incontra una reclutatrice americana interpretata da Cate Blanchett in un vicolo di Los Angeles, che gioca a ddakji con qualcuno.

Questo elemento inserito nella puntata finale della serie sarebbe stato ideato proprio per gettare le basi del nuovo progetto che sarà ambientato nello stesso universo, ma in località diverse.

Il successo di Squid Game continua comunque a essere sfruttato da Netflix, come dimostra l'annuncio della versione VIP del 'reality'.