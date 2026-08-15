La Promessa, stasera 15 agosto in prima serata: Enora ruba i progetti del motore

Nella puntata de La Promessa in onda stasera 15 agosto in prima serata, i sospetti di Manuel si rivelano purtroppo fondati. Il giovane aveva intuito che qualcosa non tornava nel comportamento di Enora, ma la verità che emerge rischia di avere conseguenze pesanti per tutti.

La promessa anticipazioni: Toño scopre l'inganno di Enora

Dopo la puntata delle 19:40, la soap spagnola torna alle 21:30. Nel doppio episodio serale di ferragosto, i sospetti di Manuel si rivelano purtroppo fondati. Toño scopre infatti che il giovane aveva ragione: Enora li sta ingannando e dietro il suo comportamento si nasconde un piano ben preciso.

Attraverso uno stratagemma studiato nei minimi dettagli, la ragazza ogni sera porta via con sé i disegni e i progetti segreti del motore, tradendo così la fiducia dell'intera officina. La scoperta rappresenta un duro colpo per Toño, soprattutto perché arriva alla vigilia delle sue nozze.

Toño interpretato da Álvaro Quintana

Pia pensa di lasciare La Promessa

Anche Pia vive un momento di profonda crisi. Esausta per essere costretta a occuparsi contemporaneamente di Petra come cameriera, governante e infermiera, la donna confessa alle cuoche la vera ragione del suo crollo.

A pesare maggiormente su di lei è infatti la partenza di Don Ricardo. Pia non riesce a rassegnarsi alla lontananza dell'uomo che ama e sta pensando seriamente di lasciare La Promessa per andare a cercarlo. Simona, Candela e le altre cameriere cercano in ogni modo di convincerla a restare. Per loro, la decisione di Pia sarebbe difficile da accettare.

Nel frattempo, la situazione precipita anche con Santos. Stanca delle sue continue provocazioni, Pia decide di affrontarlo direttamente e mette finalmente le cose in chiaro con lui. Tra i due va in scena un confronto durissimo, destinato a lasciare il segno.

Vera interpretata da Angela Echaniz

Vera parte e Lope cerca di scoprire la verità

Spinta dal desiderio di tornare a casa, Vera chiede a Don Cristóbal un permesso di due giorni. Per ottenere il via libera, la ragazza racconta di avere uno zio in fin di vita e di dover necessariamente partire.

Una volta ottenuto il permesso, Vera lascia La Promessa, ma la sua assenza getta Lope nell'angoscia. Il giovane è preoccupato e teme che dietro la partenza della ragazza possa esserci qualcosa che non gli ha raccontato.

Per questo motivo, Lope decide di indagare di nascosto. Il ragazzo prova a telefonare segretamente al palazzo dei Duchi de Carril, nel tentativo di scoprire dove si trovi davvero Vera e capire se la sua storia corrisponda alla realtà.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Leocadia manipola la ricerca di Catalina

Nel frattempo, Adriano continua a soffrire per la lontananza della moglie. Ma proprio mentre la sua preoccupazione cresce, viene alla luce un'altra manipolazione di Leocadia.

La nobildonna confessa a Cristóbal una verità sorprendente: l'investigatore incaricato di cercare Catalina non è chi dice di essere. Si tratta infatti di un impostore scelto dalla stessa Leocadia.

La donna ha dunque manipolato deliberatamente le ricerche, utilizzando un falso detective privato per mantenere il controllo sulla situazione e, soprattutto, sulla tenuta.

Angela e Leocadia

Angela vuole rinviare le nozze

Intanto, Curro si sfoga con Pia dopo la spiacevole passeggiata tra Angela e il Capitano. La notizia arriva anche alle orecchie di Leocadia, che reagisce in modo inaspettato quando si confronta con la figlia. Nonostante le tensioni, Angela cerca di ricucire il rapporto con la madre. La ragazza le rivolge una richiesta importante: vuole che Leocadia provi a convincere Don Lorenzo a posticipare le nozze.

Leocadia non comprende fino in fondo le ragioni della figlia, ma decide comunque di assecondarla. La donna promette infatti che proverà a parlare con Don Lorenzo De la Mata per capire se sia possibile rimandare il matrimonio.