House of the Dragon ha creato dal nulla un possibile crossover con il primo film su Game of Thrones

La storia delle origini di Alys Rivers, assente in Fuoco e Sangue di Martin, lega direttamente il personaggio ad Aegon il Conquistatore, e potrebbe aprire la strada a un suo ritorno nel primo film su Game of Thrones annunciato da Warner Bros.

Con il finale della stagione 3, House of the Dragon ha introdotto un elemento che potrebbe collegare direttamente la serie al primo film annunciato ambientato nel mondo di Game of Thrones. La chiave è Alys Rivers (interpretata da Gayle Rankin), la misteriosa maga legata a Harrenhal il cui passato è stato completamente inventato dalla serie tv.

Nell'ottavo episodio, I tradimenti di Tumbleton, Alys racconta ad Aemond Targaryen (interpretato da Ewan Mitchell) un passato che risale addirittura alla Conquista di Westeros da parte di Aegon il Conquistatore. La rivelazione non serve soltanto a spiegare l'origine dei suoi poteri e il suo legame con Harrenhal: crea anche una possibilità narrativa che potrebbe riportare Alys in una storia ambientata circa 100 anni prima degli eventi di House of the Dragon.

La nuova storia di Alys Rivers parte dalla conquista di Aegon

Alys rivela ad Aemond di essere vissuta ai tempi di Harren il Nero, il sovrano che fece costruire Harrenhal. Quando Aegon I Targaryen arrivò a Westeros durante la sua conquista, Harren si rifiutò di arrendersi e si rifugiò nel castello insieme ai suoi figli.

La risposta di Aegon fu affidata al drago Balerion, conosciuto come il Terrore Nero. Il drago distrusse Harrenhal con le fiamme, uccidendo Harren e i suoi figli. Secondo la nuova storia raccontata dalla serie, però, uno dei figli di Harren sopravvisse inizialmente all'incendio. Alys racconta di aver fatto tutto il possibile per salvarlo. Prima si rivolse ai maestri, poi ricorse a rimedi sempre più antichi e alla magia. Nonostante i suoi tentativi, il ragazzo morì a causa delle ferite riportate durante l'attacco.

È proprio questa tragedia a spiegare il destino soprannaturale di Alys. Nel tentativo di salvare suo figlio, la donna avrebbe perso il proprio nome, il proprio titolo e la propria posizione, finendo legata per secoli alla terra degli antichi Re dei Fiumi, maledetta e condannata a non ricongiugersi con l'amato figlio.

La rivelazione dà così un nuovo significato al rapporto di Alys con Harrenhal. Il castello non è soltanto il luogo in cui esercita i suoi poteri: è il luogo che ha segnato la sua vita e nel quale, secondo quanto racconta, è rimasta intrappolata per più di un secolo.

La storia di Alys non esiste in "Fuoco e Sangue"

Questo è uno dei cambiamenti più importanti introdotti da House of the Dragon. Tra le pagine di Fuoco e Sangue, George R.R. Martin non racconta nulla di simile sulle origini del personaggio.

Nel libro, Alys è una donna misteriosa associata a Harrenhal e dotata di presunti poteri magici. Le diverse testimonianze riportate da Martin la descrivono come una possibile bastarda di Casa Strong, ma non esiste una versione definitiva della sua origine e non viene raccontata una storia che la colleghi direttamente alla costruzione di Harrenhal, a Harren il Nero e alla Conquista di Aegon.

La serie ha quindi utilizzato la libertà lasciata dal romanzo per costruire una nuova backstory. Questa scelta risolve anche alcuni degli interrogativi lasciati aperti dalla seconda stagione. Il suo legame con Harrenhal, la sua conoscenza della magia e il suo interesse per i draghi assumono un significato diverso alla luce di ciò che ha raccontato ad Aemond.

Ed è qui che la modifica potrebbe avere conseguenze oltre House of the Dragon. Warner Bros. Discovery ha annunciato lo sviluppo di un film dedicato ad Aegon il Conquistatore, una storia ambientata molto prima degli eventi raccontati nella serie. La Conquista di Westeros rappresenta infatti uno dei momenti fondamentali della storia dei Targaryen e comprende proprio la distruzione di Harrenhal.

La nuova backstory di Alys crea quindi un collegamento naturale con quel progetto. Se il film decidesse di riprendere la versione della sua storia introdotta da House of the Dragon, Alys potrebbe comparire anche nel film sulla Conquista.

Non si tratta, però, di un crossover confermato. Al momento la serie ha semplicemente creato un elemento narrativo che rende possibile questo collegamento. La presenza di Alys nel film non è stata annunciata, ma è anche impossibile non notare una certa coincidenza di date: la quarta e ultima stagione della serie HBO dovrebbe arrivare nel 2028, proprio quando Warner starebbe programmando l'uscita del primo film ambientato nei Sette Regni.

Il potenziale è comunque interessante perché permetterebbe al film di mostrare la Conquista anche dal punto di vista di chi l'ha subita. Aegon e le sue sorelle-mogli rimarrebbero al centro della storia, ma Alys offrirebbe una prospettiva completamente diversa: quella di una donna la cui vita è stata distrutta proprio dall'arrivo dei Targaryen a Harrenhal.