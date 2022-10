[SPOILER] Black Adam: quante sono le scene post-credits?

Oggi è il giorno dell'uscita nei cinema di Black Adam, il cinecomic DC che trasformerà Dwayne Johnson in un supereroe dei fumetti... più o meno. Il divo auspica che il film si riveli un successo di pubblico d è convinto che imprimerà una nuova direzione al DC Extended Universe. Dwayne Johnson ha lanciato perfino l'idea di un film crossover tra Black Adam e Superman. Chissà se Warner Bros. gli darà retta.

Quello che però i fan si chiedono, a poche ore dall'arrivo di Black Adam al cinema è se il film conterrà una o più scene dopo i titoli di coda. Comicbookmovie.com ha fatto chiarezza sulla questione anticipando la soluzione del mistero.

Attenzione! Non proseguite la lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Black Adam

Black Adam: una scena del film

Quante scene dopo i titoli di coda ha Black Adam?

Black Adam ha solo una scena post-credits che arriva a metà dei titoli di coda. Dwayne Johnson ha rivelato in recenti interviste che la scena che vedremo nei cinema è stata girata il mese scorso.

La scena si apre con Black Adam che è tornato a Kandaq, ma si alza dal trono dopo che un drone è arrivato nel suo regno.

Amanda Waller appare in un ologramma e gli dice: "Okay, Black Adam. Mi chiamo Amanda Waller. Congratulazioni, hai la mia attenzione. Questo sarà il tuo unico avvertimento: non vuoi restare nella mia prigione, ok, Kandaq è ora la tua prigione. Se metti un piede fuori da essa, non vivrai abbastanza per rimpiangerlo".

Black Adam sorride e risponde: "Non c'è nessuno su questo pianeta che può fermarmi".

Waller prosegue con le minacce: "Posso chiedere un favore e chiamare persone che non sono di questo pianeta".

"Mandali tutti", risponde il personaggio di Dawyne Johnson prima di distruggere il suo drone. subito dopo, una figura incappucciata emerge attraverso il fumo. È il Superman di Henry Cavill e indossa un costume molto più luminoso dell'ultima volta che l'abbiamo visto.

"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che qualcuno ha reso il mondo così nervoso", esclama mentre si ode la colonna sonora di John Williams. "Black Adam... dobbiamo parlare." L'antieroe risponde con un sorrisetto e lo schermo diventa nero.