Black Adam: Dwayne Johnson vuole il film crossover con Superman

Dwayne Johnson ha svelato che è determinato a realizzare il film crossover che vedrà protagonisti Black Adam e Superman. L'attore, durante l'intervista rilasciata a CinemaBlend, ha ricordato che si tratta di una nuova epoca per il DC Universe.

L'attore Dwayne Johnson ha dichiarato: "Quello che volevo dire è che verrà introdotto un nuovo personaggio. Non è un sequel, non è qualcosa che esisteva già. Si tratta... Sapete, di Black Adam! Due anni fa il mondo non aveva idea di chi fosse. Noi sì, ma il resto della massa lì fuori no. Introdurremo la Justice Society of America, introdurremo la nuova epoca dell'universo DC".

La star ha ribadito che hanno ascoltato i desideri dei fan e faranno del loro meglio per offrire loro ciò che vogliono: "Non puoi farlo sempre, ma saprete sempre che stiamo ascoltando. In questo caso... Io ho ascoltato e volevo rivolgermi ai fan da anni. Perché ho aspettato per qualcuno che si facesse avanti e dicesse 'Ehi, vi ascoltiamo'. Quindi, finalmente, dopo molti mesi che sono diventati molti anni, ci siamo ritrovati a quello che abbiamo ottenuto. E l'intero obiettivo e l'intenzione ora è di offrire questa nuova epoca, questo nuovo tempo. Ora costruiamo da queste basi".

Black Adam, nei fumetti della DC, affronta eroi come Superman e Shazam, e Johnson ha confermato: "C'è assolutamente l'intenzione di realizzare un film crossover con Superman. Quello è l'intero senso di questo personaggio".

Il film Black Adam mostrerà l'attore Dwayne Johnson nel ruolo del del potente personaggio dagli incredibili poteri, ma molto diverso da altri eroi.

Fanno parte del cast ci saranno anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.