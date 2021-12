Spider-Man: No Way Home, l'Academy accusata online di aver spoilerato il film

Il film Spider-Man: No Way Home è stato circondato per mesi dalla totale segretezza e, anche dopo l'uscita nelle sale, il cast e la troupe hanno chiesto di non rivelare spoiler per non rovinare la visione a chi vedrà la nuova avventura di Peter Parker nei prossimi giorni. Il respobsabile del profilo Twitter dell'Academy non sembra però aver compreso del tutto la richiesta e un tweet, seppur non contenente anticipazioni, è stato duramente attaccato sui social.

Ovviamente la notizia contiene degli spoiler sul film, non proseguite con la lettura se non avete ultimato la visione.

L'Academy, alcune ore fa, ha condiviso un montaggio video realizzato con scene con star Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Il tweet dichiarava in modo innocuo che si trattava delle tre generazioni di Peter Parker.

Il video non contiene alcuna sequenza tratta dal film Spider-Man: No Way Home, ma molti follower dell'organizzazione non hanno apprezzato il contenuto, sottolineando che sembra confermare la presenza nel film di Andrew Garfield e Tobey Maguire accanto a Tom Holland nel'epico battaglio della storia che introduce il metaverso, uno degli elementi della trama maggiormente al centro delle ipotesi e teorie negli ultimi mesi.

Come anticipa la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic si riallaccia ai fatti accaduti nel finale di Spider-Man: Far From Home in cui la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo. Ora che tutti i cittadini di New York hanno scoperto chi si nasconde dietro la maschera del supereroe di quartiere, il giovane Peter Parker deve fare i conti con l'opinione pubblica e con la consapevolezza che non potrà mai più separare la propria vita privata da quella di eroe.