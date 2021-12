Spider-Man: No Way Home: il look di Zendaya sul red carpet è mozzafiato (FOTO)

Sul red carpet per l'anteprima di Los Angeles di Spider-Man: No Way Home, Zendaya ha sfoggiato un ook 'ragnosamente' conturbante: ecco le foto.

Zendaya si sta sempre più affermando come l'assoluta regina dei red carpet. In occasione della presentazione losangelina di Spider-Man: No Way Home, l'attrice protagonista del film ha indossato un look conturbante perfettamente in tema col film. Ecco alcune foto.

Statuaria più che mai Zendaya Coleman ha sfoggiato un look straordinario per sfilare sul red carpet di Los Angeles prima dell'anteprima di Spider-Man: No Way Home. L'attrice, infatti, ha indossato una creazione haute couture su misura. L'abito nude, con strascico e profondo spacco sulla gamba, sul décolleté e sulla schiena e con ragnatele preziose cucite a contrasto, è stato disegnato per lei da Pierpaolo Piccioli, direttore artistico di Valentino.

Come riportato da Repubblica, lo stupefacente outfit di Zendaya era completato da una maschera coordinata all'abito Valentino, a rete, dalla forma allungata verso l'alto, quasi a ricreare le ombre nere attorno agli occhi di Spider Man. Ai piedi dell'attrice e nuova icona fashion, delle pumps Christian Louboutin. I gioielli in diamanti, dai pendenti ovali a goccia agli anelli, erano firmati Bulgari.

A definire ulteriormente lo straordinario look scelto da Zendaya hanno contribuito anche i colori della manicure che riprendevano esattamente quelli del vestito; l'acconciatura con lunghe trecce annodate; il make-up occhi e l'effetto glowy delle labbra.

Insomma, Zendaya si sta affermando sempre più come la regina indiscussa dei red carpet! Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale italiane domani 15 dicembre 2021.