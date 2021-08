Spider-Man: No Way Home, l'incontro tra Peter Parker e Doctor Strange al Sanctum Santorum in una foto dal set

Doctor Strange e Peter Parker si incontrano fuori dal Sanctum Santorum in una nuova foto dal set del film Marvel/Sony Spider-Man: No Way Home.

Un incontro tra Peter Parker e il Doctor Strange fuori dal Sanctum Santorum sarebbe stato immortalato in una nuova foto dal set di Spider-Man: No Way Home, terzo atteso capitolo delle avventure dell'Uomo Ragno.

La nuova avventura interpretata da Tom Holland condurrà gli spettatori in un'immersione nel multiverso Marvel multiverse e includerà vari personaggi dei passati franchise di Spider-Man inclusi i Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Ma Spider-Man: No Way Home includerà anche volti familiari come quello di Benedict Cumberbatch nei panni del Doctor Strange, che dovrebbe diventare il nuovo mentore di Peter Parker dopo la morte di Tony Stark/Iron Man.

Una foto dal ste diffusa da Not3CFilm (via Spider-Man: No Way Home News), mostra proprio Doctor Strange in piedi sui gradini d'ingresso del suo Sanctum Santorum che discorre con Peter Parker, con indosso il costume dell'Uomo Ragno. Anche Strange indossa il costume, il che fa pensare che i due abbiano da poco affrontato qualche minaccia che li perseguita.

Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield e Toby Maguire co-protagonisti a fianco di Tom Holland?

Peter Parker e il dottor Strange si erano già incontrati in Avengers: Infinity War e le loro interazioni hanno fornito alcuni momenti divertenti mentre Peter provava a mettersi in mostra per impressionare il Dottore. In Spider-Man: No Way Home come si è evoluta la loro relazione dopo la scomparsa di Tony Stark.

L'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021.