Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield e Toby Maguire co-protagonisti a fianco di Tom Holland?

Andrew Garfield e Toby Maguire non saranno solo presenti, come anticipato dal rumor, in Spider-Man: No Way Home, ma potrebbe addirittura avere un ruolo di primo piano insieme alla star Tom Holland.

Pur in assenza di una conferma ufficiale da parte di Marvel, la presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home sarebbe stata ampiamente anticipata da numerosi fonti ufficiose. Il nuovo rumor confermerebbe ulteriormente la presenza affermando addirittura che i due attori saranno co-protagonisti del film a fianco di Tom Holland.

A rivelare l'ennesima incredibile anticipazione è l'utente Twitter Daniel Richtman, commentatore abituale dei progetti Marvel. In risposta a una domanda di uno dei suoi follower, Richtman ha svelato di aver sentito che i due ex Spider-Man Andrew Garfield e Tobey Maguire non solo compariranno in Spider-Man: No Way Home, ma avranno addirittura un ruolo da co-protagonisti a fianco di Tom Holland.

Pur avendo rivelato in passato alcuni spoiler che si sono poi rivelati corretti, Daniel Richtman non ha rivelato la fonte delle sue nuove informazioni. I suoi follower, però, sembrano dar credito alla notizia visto l'entusiasmo con cui hanno commentato il post.

Marvel, Sony promette: "Ci sono connessioni con il MCU, e c'entra Spider-Man: No Way Home"

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man interpretato da Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen. Secondo le indiscrezioni, inoltre, dovrebbero apparire i villain affidati ad Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Dafoe nei film che avevano come protagonisti Andrew Garfield, che però ha smentito il suo coinvolgimento, e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre.