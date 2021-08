Spider-Man: No Way Home, il trailer leaked finisce in rete, ma Sony lo blocca

Domenica movimentata su Twitter dove il trailer leaked di Spider-Man: No Way Home ha fatto la sua comparsa per poi essere rapidamente bloccato da Sony.

Sony ha risposto con prontezza bloccando il trailer leaked di Spider-Man: No Way Home apparso improvvisamente in rete nella giornata di ieri. Il film è entrato in tendenza su Twitter dopo che alcuni account hanno condiviso quello che sembrava essere il trailer dell'atteso cinecomic scatenando un putiferio sul social.

Una foto di Tom Holland sul set

I tweet che rilanciavano il presunto trailer sono stati rimossi e al loro posto è comparsa una dichiarazione sul copyright in cui si legge: "I media sono stati disabilitati in risposta a una segnalazione del proprietario del copyright". Sony non ha commentato direttamente la faccenda.

L'Hollywood Reporter e altre testate hanno visionato il trailer leaked specificando che sembrerebbe genuino, ma ribadendo di non voler diffondere nessun tipo di spoiler sul contenuto del promo. Il leak diffuso ieri farebbe però ipotizzare che l'uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home sia ormai imminente e i fan restano in trepidante attesa.

Spider-Man: No Way Home è senza dubbio uno dei film più attesi di quest'anno. Il lungometraggio rappresenterà un tassello essenziale nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ed i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà al supereroe interpretato da Tom Holland dopo il multiverso scatenato in Loki. Quando mancano 4 mesi al rilascio del film nelle sale, il pubblico non ha ancora avuto modo di vedere un trailer o scoprire dettagli ufficiali della trama. A quanto pare, però, la situazione potrebbe cambiare già nelle prossime ore.

L'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021.