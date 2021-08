Spider-Man: No Way Home, l'uscita del trailer è imminente?

L'attesa per il trailer di Spider-Man: No Way Home potrebbe terminare nelle prossime ore, con il filmato che dovrebbe uscire online il 23 o 24 agosto.

Un nuovo rapporto, emerso nelle ultime ore, suggerisce un'imminente uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home, il film diretto da Jon Watts ed interpretato da Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch. Il filmato in questione potrebbe essere online già lunedì 23 o martedì 24 agosto.

Spider-Man: No Way Home è senza dubbio uno dei film più attesi di quest'anno. Il lungometraggio rappresenterà un tassello essenziale nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ed i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà al supereroe interpretato da Tom Holland dopo il multiverso scatenato in Loki. Quando mancano 4 mesi al rilascio del film nelle sale, il pubblico non ha ancora avuto modo di vedere un trailer o scoprire dettagli ufficiali della trama. A quanto pare, però, la situazione potrebbe cambiare già nelle prossime ore. Secondo un rapporto non confermato, infatti, il primo filmato di Spider-Man: No Way Home potrebbe essere rilasciato all'inizio di questa settimana.

L'insider Nick "Professor Hulk" Santos di ThatHashtagShow riporta che il trailer del film uscirà lunedì 23 agosto o martedì 24 agosto. Nei giorni scorsi, un altro scoop della Marvel affermava che il trailer sarebbe stato proiettato solo per gli espositori e i partecipanti al CinemaCon di Las Vegas, in programma da domani fino al 26 agosto. La stessa convention in cui Sony svelò il logo e il titolo di Spider-Man: Homecoming nel 2016. Il rapporto diceva che Sony avrebbe proiettato il trailer solo come parte della presentazione che evidenzia le prossime uscite di Sony.

Ricordiamo che in Spider-Man: No Way Home ci sarà anche Alfred Molina che tornerà ad interpretare il Dottor Octopus, ma anche Jamie Foxx nel ruolo di Electro. Due settimane fa è stata rilasciata una foto dal set che ritrae l'incontro tra Spider-Man e Doctor Strange fuori dal Sanctum Santorum. Peter Parker e lo stregone supremo si erano già incontrati in Avengers: Infinity War e le loro interazioni hanno fornito alcuni momenti divertenti mentre Peter provava a mettersi in mostra per impressionare il Dottore. In Spider-Man: No Way Home scopriremo come si è evoluta la loro relazione dopo la scomparsa di Tony Stark. L'uscita al cinema del film è fissata per il 17 dicembre 2021.