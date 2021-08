Spider-Man 3: nuove foto di Kristen Dunst e Andrew Garfield alimentano i rumors sul casting

I lavori per Spider-Man 3 sono in dirittura d'arrivo, ma nuove foto di Kristen Dunst e Andrew Garfield scatenano le speculazioni sul casting, alimentando le speranze dei fan.

Recenti foto di Kirsten Dunst e Andrew Garfield tornano ad alimentare le speculazioni sul casting di Spider-Man 3, il nuovo Marvel distribuito da Sony che vedrà ancora una volta l'inglese Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno.

Si è parlato tanto in questi mesi del casting di Spider-Man: No Way Home, il nuovo cinecomic dedicato a Peter Parker che sarà interpretato da Tom Holland. Ora circolano online una serie di foto che hanno alimentato speculazioni su come il film si colleghi ai precedenti franchise di Spider-Man, ma anche di Daredevil. In particolare, Kristen Dunst è stata avvistata a Los Angeles mentre andava ai Sunset Gowers Studios insieme a una donna che sembra proprio Deborah Ann Woll, attrice di Daredevil.

Anche Andrew Garfield, che ha impersonato il personaggio dell'Uomo Ragno in The Amazing Spider-Man, è stato recentemente avvistato nella zona tra l'altro con indosso la maglia della crew del film.

Tutto questo ha portato i fan a pensare che i personaggi di Kristen Dunst, ovvero Mary Jane nella prima trilogia, e di Garfield ricompariranno nella nuova avventura di Spider-Man, ma dalla produzione, per adesso, non arriva nessuna conferma.

Dovremmo aspettare l'uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home per sapere davvero come andrà e quali saranno i personaggi che torneranno, da un Multiverso o dal passato. Al momento sappiamo che tornerà sicuramente Alfred Molina nel ruolo del villain Doctor Octopus, Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange e Jamie Foxx tornerà come Electro.

La data di uscita di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre 2021.