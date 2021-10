Spider-Man: No Way Home, confermato il ritorno di due villain classici

Il cast di Spider-Man: No Way Home continua a espandersi per quello che potrebbe rivelarsi il più grandioso film sull'uomo Ragno di sempre.

Marvel ha già anticipato da tempo che Spider-Man: No Way Home vedrà Peter Parker costretto a confrontarsi con più di un nemico. Adesso Empire Magazine conferma la presenza di due villain classici, pronti ad affrontare lo Spider-Man di Tom Holland.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Secondo la rivista, Dr. Curt Connors, alias Lizard, di Rhys Ifans di The Amazing Spider-Man e Sandman (Flint Marko) di Thomas Haden Church di Spider-Man 3 si uniranno alla crescente lista di cattivi di Spider-Man: No Way Home. I due attori sono menzionati nelle immagini di Empire pubblicate su Twitter.

Inoltre, Empire Magazine ha pubblicato la copertina del nuovo numero dedicato a Spider-Man: No Way Home anticipando l'arrivo di Sandman in basso a destra dell'immagine.

Il trailer di Spider-Man: No Way Home ha confermato il ritorno di Alfred Molina nei panni del Doctor Octopus, cattivo di Spider-Man 2, includendo inoltre alcune anticipazioni sul possibile ritorno del Green Goblin di Willem Dafoe e di Jamie Foxx nei panni di Electro.

Spider-Man: No Way Home, ecco cosa ha detto Sam Raimi sul ritorno di Alfred Molina

Da mesi si rincorrono, inoltre, rumors della possibile apparizione delle incarnazioni di Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield, anche se Garfield ha negato quelle voci, dichiarando: "Questo non è qualcosa in cui sono consapevole di essere coinvolto".

In attesa di possibili conferme (o smentite) Twitter ci offre un ulteriore sguardo a un combattimento tra Doc Ock e Spider-Man, che ha permesso a Doc Ock di entrare in trend su Twitter.

L'uscita di Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts, è fissata per Natale 2021.